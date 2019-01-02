İnsanlar Kötü Bir Gün Geçirirlerse

Hepimiz bazen kötü bir gün geçirebiliyoruz, ama bazı insanlar var ki, onların geçirdikleri bu kötü günleri gördükten sonra kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, ki ben öyle hissettim gerçekten. : ) Keyifli seyirler.

Hepimiz bazen kötü bir gün geçirebiliyoruz, ama bazı insanlar var ki, onların geçirdikleri bu kötü günleri gördükten sonra kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, ki ben öyle hissettim gerçekten. : ) Keyifli seyirler..

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