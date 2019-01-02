İnsanlar Kötü Bir Gün Geçirirlerse
29 dakika önce
Hepimiz bazen kötü bir gün geçirebiliyoruz, ama bazı insanlar var ki, onların geçirdikleri bu kötü günleri gördükten sonra kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, ki ben öyle hissettim gerçekten. : ) Keyifli seyirler.
Hepimiz bazen kötü bir gün geçirebiliyoruz, ama bazı insanlar var ki, onların geçirdikleri bu kötü günleri gördükten sonra kendinizi şanslı hissedebilirsiniz, ki ben öyle hissettim gerçekten. : ) Keyifli seyirler..
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:16 Kaynak: Youtube
FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi
Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Bilemeyen Yarışmacı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu