Son Dakika Haberleri: İnsanlar neden part time işlerde çalışıyor? Türkiye yarı zamanlı istihdamda Avrupa'da kaçıncı?
Son Dakika Dünya Haber

İnsanlar neden part time işlerde çalışıyor? Türkiye yarı zamanlı istihdamda Avrupa'da kaçıncı?

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında 20-64 yaş grubunda 40,7 milyon kişi yarı zamanlı işlerde çalıştı. Bu sayı, toplam istihdamın yüzde 19’unu oluşturuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 9,5. Türkiye, 35 Avrupa ülkesi içinde 20. sırada yer aldı.

İnsanlar neden part time işlerde çalışıyor? Türkiye yarı zamanlı istihdamda Avrupa'da kaçıncı?, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında 20-64 yaş grubunda 40,7 milyon kişi yarı zamanlı işlerde çalıştı. Bu sayı, toplam istihdamın yüzde 19'unu oluşturuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 9,5. Türkiye'de 2018 yılında 2 milyon 507 bin kişi yarı zamanlı işlerde istihdam oldu. Türkiye, 35 Avrupa ülkesi içinde 20. sırada yer aldı.


En yüksek Hollanda ve İsviçre; en düşük oran ise K. Makedonya ve Bulgaristan'da


Yarı zamanlı (part-time) istihdam oranı en yüksek yüzde 46,8 ile Hollanda ve yüzde 38,5 ile İsviçre'de ölçüldü. En düşük ise yüzde 1,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,4 ile Kuzey Makedonya'da görüldü. Bu oranlar, toplam istiham içinde yarı zamanlı çalışanları gösteriyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir, Roma'ya 4-0 mağlup oldu!
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla AB eski Bakanı Egemen Bağış Çekya Büyükelçiliği görevine getirildi ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 08:59:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnsanlar neden part time işlerde çalışıyor? Türkiye yarı zamanlı istihdamda Avrupa'da kaçıncı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]