İnsanlar neden part time işlerde çalışıyor? Türkiye yarı zamanlı istihdamda Avrupa'da kaçıncı?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında 20-64 yaş grubunda 40,7 milyon kişi yarı zamanlı işlerde çalıştı. Bu sayı, toplam istihdamın yüzde 19'unu oluşturuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 9,5. Türkiye'de 2018 yılında 2 milyon 507 bin kişi yarı zamanlı işlerde istihdam oldu. Türkiye, 35 Avrupa ülkesi içinde 20. sırada yer aldı.



En yüksek Hollanda ve İsviçre; en düşük oran ise K. Makedonya ve Bulgaristan'da



Yarı zamanlı (part-time) istihdam oranı en yüksek yüzde 46,8 ile Hollanda ve yüzde 38,5 ile İsviçre'de ölçüldü. En düşük ise yüzde 1,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,4 ile Kuzey Makedonya'da görüldü. Bu oranlar, toplam istiham içinde yarı zamanlı çalışanları gösteriyor.