İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar - Son Dakika

İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar

24.11.2020 10:01

Üzerindeki koruyucu beyaz tulumlarla gün boyunca korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden sağlık çalışanlarının yükü artan vaka sayıları ile birlikte arttı.

Üzerindeki koruyucu beyaz tulumlarla gün boyunca korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden sağlık çalışanlarının yükü artan vaka sayıları ile birlikte arttı. Koruyucu kıyafetlerinin içinde terden sırılsıklam olan sağlık çalışanları, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının, vaka sayılarının son günlerde hızla artması ile birlikte yükü arttı. Hastanelerdeki "Covid" servislerinde görevli sağlık çalışanları, gün boyunca üzerinden çıkartmadıkları kıyafetleri ile korona virüse karşı mücadele veriyor. Vaka sayılarında büyük artışların olduğu Kocaeli'de bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de korona virüse karşı yoğun bir mücadele veriliyor. 5 katlı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2 katı 'Covid Servisi'ne çevrildi. 200'den fazla korona virüs hastasının bulunduğu birimde, sağlık çalışanları gün boyunca üzerlerinden çıkartmadıkları koruyucu kıyafetleri ile virüse karşı savaşıyor.

ONLARI KORONA VİRÜSLE MÜCADELE DEĞİL, İNSANLARIN SORUMSUZLUĞU YORUYOR

Mesai saatleri boyunca birimde tedavi gören hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları, üzerlerindeki koruyucu kıyafetlerin içinde terden sırılsıklam oluyor. Korona virüsle zorlu mücadelelerin ardından mesaileri biten sağlık çalışanları, ailelerine korona virüsü bulaştırmak için öğrenci yurtlarında kalıyor. En büyük amaçları insanları yaşatmak olduğunu ifade eden sağlık çalışanları, vatandaşların korona virüs kurallarına uymamasının kendilerini yorduğunu dile getirdi.

"BİZLERİ DE DÜŞÜNÜN"

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Covid Servisi Sorumlu Hemşiresi Sevinç Karnıaçık, koruyucu kıyafetleri ile çalışmaları sırasında insanların önlem almadığını görünce büyük hüzün yaşadıklarını ifade ederek, "Çalışmalarımız çok yoğun şekilde geçiyor. Vaka sayıları arttıkça bizim de yükümüz artmakta. Hastaların başında yeri geldiğinde 2 saat boyunca kalıyoruz. Tulumlarla birlikte çalışmak gerçekten zor. Sağlık çalışanları nefes almadan çalışıyor. Tulumlarımızı çıkarttıktan sonra ter içinde kalıyoruz. O yüzden yükümüz çok fazla ve ağırlaşmaya başladı. Sağlık çalışanları artık yorulmaya başladı. Halkımızın da artık bize destek olmalarını istiyoruz. Lütfen tedbirlere uyalım. Maske ve temizlik kurallarına uyalım. Hayat eve sığar diyorum. O yüzden evlerimizde kalalım. Bizleri de düşünün" dedi.

8 AYDA BAKILAN VAKALARIN 2 KATI KADAR HASTAYA SON 1 AYDA BAKTILAR

Son 1 ayda hastanede tedavi gören hasta sayısının 8 aydaki hasta sayısının iki katını aştığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, "Gerçekten ciddi bir vaka artışı var. Onu zaten bakanlığın açıklamalarından da görüyoruz. Aynı şey bizim hastanemiz için de geçerli. Bizim hastanemizde de ciddi bir vaka yükü oluştu. Son 8 ayda baktığımız vaka sayısının yaklaşık 2 katı kadar vakaya son 1 ay içerisinde baktığımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde yapılan testlerde de aynı pozitif oranlarının artışını görüyoruz. Biz bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğü ile vardığımız mutabakat doğrultusunda, hastanemizin 4 ve 5. Katlarını Covid hastaları için ayırdık. Toplam 200 civarında Covid hastası yatıyor. Bunun dışında 20 yoğun bakım yatağımızı ayırdık" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZ KORKUSUZCA CEPHEYE GİDİYOR VE GÖRÜNMEYEN BİR DÜŞMANLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Sağlık çalışanlarının korona virüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini ifade eden Cantürk, "Gerçekten Covid ile yatılıp kalkılıyor. Pek çok arkadaşımız artık evine gitmiyor. Yurtlarda, bizim temin ettiğimiz yerlerde kalıyorlar. Hastalığı çocuklarına bulaştırabilecekleri endişesine rağmen çalışıyorlar. Zaten hekim ya da sağlık çalışanı olmanın bedelidir bu. Herkes kendisi ölecek diye korkar ama sağlık çalışanları başkaları ölecek diye korkarlar, başkaları ölmesin diye çabalarlar. Süreçte arkadaşlarımız korkusuzca cepheye gidiyor ve görünmeyen bir düşmanla mücadeleyi sürdürüyorlar. Bunun için biz de diğer kamu kuruluşları da gerekli alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BUNLAR İÇİMİZİ SIZLATIYOR"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Cantürk, "Korona virüsten korunmanın yolu aslında kısaca söylendiği gibi, maske, mesafe ve temizlikten geliyor. Şimdi bir aşılanma sürecine giriyoruz ama aşılanma olsa da en önemli nokta kurallara uyulması. Bazen bakıyoruz maskeyi çenenin altına takılmış, dirsekte geziyor, burnun altına takılmış. Bunlar içimizi sızlatıyor. Durumun ciddiyetini insanlara algılatamıyoruz. Dün 160 civarında ölüm vardı. Belki bunun 10 katı kadar insan ciddi nefes sıkıntısı içerisinde yaşamını sürdürüyor. Böyle bir nefes zorluğunu gördükleri zaman kafalarını pencerelerinden bile çıkartmayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar
İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar

Kocaeli Üniversitesi, Koronavirüs, araştırma, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık İnsanlar sağlığına kavuşsun diye evlerine bile gidemiyorlar - Son Dakika


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