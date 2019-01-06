İnsanlar Susuz Kalmasın Diye…

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İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti