İnsanlar Tek Eşli Midir, Çok Eşli Mi?

Bu videomuzda, bize en sık gelen sorulardan birine cevap arıyoruz: İnsan, tek eşli midir, çok eşli midir?

Bu videomuzda, bize en sık gelen sorulardan birine cevap arıyoruz: İnsan, tek eşli midir, çok eşli midir? İyi seyirler.

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