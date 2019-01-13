İnsanlar Tek Eşli Midir, Çok Eşli Mi?
49 dakika önce
Bu videomuzda, bize en sık gelen sorulardan birine cevap arıyoruz: İnsan, tek eşli midir, çok eşli midir?
Bu videomuzda, bize en sık gelen sorulardan birine cevap arıyoruz: İnsan, tek eşli midir, çok eşli midir? İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:36 Kaynak: Youtube
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