İnsanlara alışan ve mahalleyi mesken tutan tilkinin rahatlığı şaşırtıyor - Son Dakika
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İnsanlara alışan ve mahalleyi mesken tutan tilkinin rahatlığı şaşırtıyor

30.05.2022 11:32
İnsanlara alışan ve mahalleyi mesken tutan tilkinin rahatlığı şaşırtıyor

İnsanlara alışan ve mahalleyi mesken tutan tilkinin rahatlığı şaşırtıyor Kurnaz tilki yiyeceklerini toprağa gömerek sakladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalleyi mesken tutan tilki kendisine verilen yiyecekleri bahçenin farklı yerlerinde toprağın altına gömerek sakladı.

İnsanlara alışan ve mahalleyi mesken tutan tilkinin rahatlığı şaşırtıyor

Kurnaz tilki yiyeceklerini toprağa gömerek sakladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalleyi mesken tutan tilki kendisine verilen yiyecekleri bahçenin farklı yerlerinde toprağın altına gömerek sakladı.

Barış Mahallesinde aç kalan tilki yerleşim yerlerine gelerek yiyecek aradı. Mahalleyi mesken tutan ve insanlara alışan tilkinin rahatlığı şaşırtırken, 76 Nolu Sokak'ta gezinen tilki kendisine atılan yiyecekleri alarak bahçeye götürdü. Tilkinin burada yiyeceklerini toprağın altına gömerek sakladığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Selmet Bostancı, tilkinin evcilleştiğini belirtti.

Daha önce tavukla beslediği tilkiye kurabiye verdiğini ifade eden Bostancı, tilkinin aldığı yiyecekleri daha sonra aç kaldığında bulmak için toprağın altına gömdüğünü söyledi.

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Kaynak: İHA

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