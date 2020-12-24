"İnsanlara farklı ülkelerde okuma, çalışma ya da yaşama fırsatı sunuyoruz" - Son Dakika

"İnsanlara farklı ülkelerde okuma, çalışma ya da yaşama fırsatı sunuyoruz"

24.12.2020 13:02

PTE Academic UKVI Sınavı'nın Türkiye lansmanı sanal ortamda gerçekleştirildi.

PTE Academic UKVI Sınavı'nın Türkiye lansmanı sanal ortamda gerçekleştirildi. Lansman toplantısında konuşan Pearson Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü Özhan Toktaş, "İnsanlara kendi ülkelerinde ya da başka bir ülkede okuma, çalışma ya da yaşama hayallerini gerçekleştirmeleri için bir fırsat sunuyoruz" dedi.

Sanal olarak gerçekleştirilen lansman toplantısında sözlerine PTE, insanların hayatlarında ilerlemelerine yardımcı olma vizyonumuz için stratejik bir önem taşıyor diye başlayan Pearson Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü Özhan Toktaş, "İnsanlara kendi ülkelerinde ya da başka bir ülkede okuma, çalışma ya da yaşama hayallerini gerçekleştirmeleri için bir fırsat sunuyoruz. İngilizce dil becerileri ve bu becerilerin uluslararası sertifikasyonu bireylerin iş ve yaşam yolculuklarında şüphesiz çok önemli bir adımı teşkil ediyor. Biz de PTE ile böyle bir fırsatı sunabildiğimiz için gururluyuz" dedi.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott "Eğitim, hayat dönüştürme gücüne sahiptir. Bu, iyi bir iş fırsatına erişim ya da hayatta farklı bir yöne gitme cesaretini kazanma şeklinde olabilir. Birleşik Krallık hükümeti, bu gücü anlıyor. Bu sebeple burada ya da Birleşik Krallık'ta kaliteli eğitime erişimi arttırmak amacıyla Türkiye'de her seviyede çalışmalar yapıyoruz." dedi ve PTE'nin iş vizelerine başvuranlar ya da yüksek öğrenim görmek amacıyla Birleşik Krallık'a gitmeyi planlayan öğrenciler için mevcut olan seçeneklere çok güzel bir ilave olduğunu belirtti.

TEST AŞAMASINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Testler, Pearson VUE test merkezleri ağı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul'da şu anda iki Test Merkezi'nde uygulanıyor. Pearson VUE test merkezleri ağında sınava giren adayların ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan proaktif sağlık ve güvenlik önlemleri arasında el dezenfektanları, yoğun temas gören alanların sürekli temizlenmesi ve test aralarında testin gerçekleştirildiği alanların dezenfekte edilmesi gibi birçok önlem bulunuyor. Ayrıca tüm Pearson VUE test merkezlerinde maske takmak zorunlu tutuluyor.

Göç ile ilişkili gereksinimlere odaklanan PTE Academic UKVI Sınavı'nın (SELT), detaylarıyla ilgili yapılan açıklamaya göre;

PTE Academic (UKVI) – çalışma ve öğrenim vizesi için kabul edilen dört becerili dil testidir. Konuşma, Yazma, Okuma ve Dinleme becerilerini test eder. PTE Home – aile, yerleşim, vatandaşlık başvurularının yanı sıra Sporcu ve Denizaşırı Şirket Temsilcisi başvuruları için kabul edilen iki becerili bir dil testidir. Konuşma ve Dinleme becerilerini test eder. ??

PTE Academic, şirket için stratejik bir büyüme önceliğine sahip bir ürün olarak, geçen yıl %17 oranında büyüme kaydetti. Test, Avustralya ve Yeni Zelanda Hükümetleri tarafından tüm vize başvuruları için halihazırda kabul edildi. Ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda'daki üniversitelerin %100'ünde, Birleşik Krallık'taki üniversitelerin ise %99'unda kabul görüyor.


İnsanlara farklı ülkelerde okuma, çalışma ya da yaşama fırsatı sunuyoruz

Birleşik Krallık, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İnsanlara farklı ülkelerde okuma, çalışma ya da yaşama fırsatı sunuyoruz' - Son Dakika


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