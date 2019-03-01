İnsanlara İftira Edersen, Sana Evini Sattırırlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalar nedeniyle ödediği tazminatlar konusunda "Birincisi yalan söylemeyeceksin, kimseye iftira etmeyeceksin, kimsenin onuru ile oynamayacaksın.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalar nedeniyle ödediği tazminatlar konusunda "Birincisi yalan söylemeyeceksin, kimseye iftira etmeyeceksin, kimsenin onuru ile oynamayacaksın. O zaman sana evini sattırmazlar. Yok eğer insanlara iftira edersen, insanlara kötü söz söylersen gelirler evini sana sattırırlar." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Evren İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, kendisine yönelik iddialar nedeniyle açtığı ve kaybettiği davalardan kazandığı tazminatlarla, vatandaşlara Kayseri'de sucuk, Ankara'da döner dağıttığını hatırlattı.



Kayseri'de Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında rüşvet aldığı iddiasında bulunduğunu ifade eden Özhaseki,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki adamın gösterdiği resmin hepsinin montaj olduğu anlaşıldı. Davalar açarak noter ve mahkeme yoluyla yalanlarını ispatladım ve çok paralar aldım." diye konuştu.



Özhaseki, Evrenlilerin "Biz de Ankara döneri istiyoruz" sözlerinin ardından AK Parti Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal'ın yarın ilçe merkezinde döner dağıtacağı sözünü verdi.



-"Kılıçdaroğlu tazminatları satmak için evini sattıysa üzülürüm"



Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatlar nedeniyle evini sattığını duyduğunda üzüldüğünü dile getiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer gerçekten tazminatları ödemek için evini sattıysa üzülürüm. Kimse evini satmasın. Ancak evinin satmamanın yolu şudur. Birincisi yalan söylemeyeceksin, kimseye iftira etmeyeceksin, kimsenin onuru ile oynamayacaksın. O zaman sana evini sattırmazlar. Yok eğer insanlara iftira edersen, insanlara kötü söz söylersen gelirler evini sana sattırırlar. Bir gün dedim ki 'Ben ömrümde bunun kadar yalancı birini görmedim.' Beni savcılığa verdi. Benimle ilgili söylediği onlarca yalan var. Bunların hepsini savcılar gördü ve davasını reddetti. Ne yapalım böyle bir muhalefet ile de karşı karşıyayız."



Hirfanlı Baraj Gölü'ne rekreasyon sözü



Özhaseki, Evren ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü'nün çevresine rekreasyon alanı yapacağını aktardı.



Özhaseki'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da eşlik etti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı