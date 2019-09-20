"İnsanlara tepeden bakan bir anlayışta değiliz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever kardeşler Hacı Salih ve Hüseyin Kulaç'ın İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde yaptırdığı caminin açılışında, "İnsanlara tepeden bakan, makamına mevkisine sığınan, servetine şöhretine güvenen bir anlayışta değiliz" dedi.



Hayırseverler Hacı Salih Kulaç ve Hüseyin Kulaç tarafından İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi'nde inşası tamamlanan Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Önceki Dönemi Enerji Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven ve Kızılörenli vatandaşlar katıldı.



Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camii açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirlerin kendine has özelliklerinin olduğunu ifade ederek, Kayseri'nin de hayırseverleriyle anıldığını belirtti.



"İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir" felsefesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: "İnsanlara tepeden bakan, makamına mevkisine sığınan, servetine şöhretine güvenen bir anlayışta değiliz. O açıdan inşallah insanlara faydalı olur hizmetkar oluruz. Sayın büyüğümüz Cumhurbaşkanımız, medarı iftiharımız, insanlığın yüz akı, mazlumların sesi ne diyor 'Başkanlarım mazeret üretmeyin, hizmet üretin' diyor. Bize de yakışan bu. Bizde bu anlayış içerisinde milletvekillerimizle, bakanlarımızla dayanışma içerisinde el ele kol kola gittiğimiz her kapı açılıyor elhamdülillah. Sizlerin duası ve teveccühü bizlere vermiş olduğunuz destek ile sayın cumhurbaşkanımızın tavsiyeleriyle bizlerde onlara layık olmaya çalışıyoruz."



İbadete açılan Salih-Hüseyin Kulaç Kızılören Merkez Camii'nin çevre düzenlemesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Cami, kılınan Cuma namazıyla ibadete açılmış oldu. - KAYSERİ