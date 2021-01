İnsanlara umut olmak için 22 yıldır Kızılay'a kan bağışlıyor - Son Dakika

İnsanlara umut olmak için 22 yıldır Kızılay'a kan bağışlıyor

İSTANBUL - Pendik'te yasayan Fahrettin Kır isimli vatandaş Kızılay'ın aracılığıyla hastalara umut olmak için 22 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

İstanbul Pendik'te yaşayan Fahrettin Kır isimli vatandaş, bir yakının 1999 yılında Güneydoğu'da askerlik vazifesini gerçekleştirdiği esnada çıkan bir çatışma sonrası yaralanması ile ilk kez kan vermeye başladı. Olaydan sonra her yıl düzenli olarak 22 yıldır kan bağışında bulunan Kır, "Rabbim nasip ederse sağlığımız da el verirse ömrümüz vefa ettiği kadar Kızılay'a kan bağışında bulunmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"İnsanlara ihtiyaç anında ulaştığını biliyorum"

Herkesi kan verme konusunda duyarlı olmaya çağıran Kır, "Bugün 60'ıncı bağışım olacak. Ben şundan eminim ki Kızılay bağışladığımız kanları ilgili zamanda ihtiyacı olan hastaya ulaştırıyor. Benim verdiğim kanın mutlaka devletin üzerinde yaşayan herhangi bir insana ihtiyaç anında ulaştığını biliyorum. Ben tüm vatandaşlarımızı, duyarlı olmaya ve Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum.

Kızılay'ın gerçekten bu konuda her yere yetişmeye çalıştığını biliyorum. gecesini gündüzüne katıyorlar ve bu bağışladığımız kanların başta güvenlik kuvvetlerimize ve yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm askerlerimize her an ihtiyaç olduğunda rahatlıkla ulaştırıyorlar. O yüzden de Kızılay'a da çok teşekkür ediyorum" dedi.