İnsanlardan "Yolda Kaldık" Diye Para Toplayan İki Dilenciye Para Cezası
58 dakika önce
Bilecik'te, vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen 2 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve haklarında para cezası kesildi.
Bilecik'te, vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen 2 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve haklarında para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Devlet Hastanesi kavşağından vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen biri bayan iki kişi ihbar edildi. Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ettiler. İnsanları "Yolda kaldık" diye kandıran ve para toplayan İzzet K. ve Şadiye U. yakalandı. Manisa'dan Bilecik'e dilencilik yapmaya geldiği öğrenilen ikili, zabıta ekipleri tarafından 5323 Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesine göre 153'şer lira para cezası yazılarak, memleketlerine gönderildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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