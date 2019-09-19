Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Seçimden önce, 'Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz' diye vaatte bulunanlar, gelir gelmez binlerce kişiyi kapının önüne koyabiliyor. Bu ilkesizliktir, tutarsızlıktır." diye konuştu.

Şahin, Eflani Belediyesince yapılan iş merkezinin temel atma törenindeki konuşmasında, kendisinin de kısa bir dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, bir siyasetçinin üstlenebileceği en ağır sorumluluğun belediye başkanlığı olduğunu dile getirdi.

Belediye başkanının seçilene kadar bir siyasi partili olabileceğini ancak seçildikten sonra onun artık o kentin tamamının belediye başkanı olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Seçildikten sonrada ait olduğu partiyle organik bağları devam edebilir ama artık herkesin belediye başkanı gibi davranmak zorundadır. Burada belediye başkanı arkadaşlarımız var. Ben onların bu şuurda olduğu kanaatindeyim. Hereksin belediye başkanı olmak hem o yerdeki, belediyedeki toplumsal huzuru, karşılıklı dayanışmayı ve sevgiyi arttırır, hem de işlerin düzgün yürümesinin yolunu açar. Belediye başkanlarının seçildikten sonra halkın belediye başkanı olmaları en önemli görevleri olduğunu düşünüyorum."

"İnsanları kapının önüne koyamazsınız"

Seçimlerden önce verdikleri vaatleri unutan belediye başkanları olduğunu gördüğünü ve bunun kendisini üzdüğünü vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Seçimden önce, 'Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz' diye vaatte bulunanlar, gelir gelmez binlerce kişiyi kapının önüne koyabiliyor. Bu ilkesizliktir, tutarsızlıktır. Bu siyaset kurumuna olan güveni sarsar. O belediye başkanı belediye yönetimine güveni sarstığı gibi, onun şahsında siyasete olan güveni de sarsar. O bakımdan bu tür davranışlardan uzak durmak gerekir. Herkesin belediye başkanı olduktan sonra siz artık belediyede bir ayrım yapamazsınız. 'Benden önceki dönemde işe alındı.' diye o insanları kapının önüne koyamazsınız. Son derece yanlış olur. İstanbul'da böyle bir durum yaşıyoruz maalesef."

İşten çıkartılanların belediye ve CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptığını hatırlatan Şahin, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu diyor ki, 'Önümüzde 200 bin tane CV var. Biz bunları alacağız.' Bu siyaseten son derece yanlış bir davranıştır. En azından Genel Başkanınızı mahcup etmeyin. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce 'Namus sözü veriyorum kimse işinden olmayacak...' Bir genel başkanın bu sözünün her halde bir değeri olması lazım." şeklinde konuştu.

"Askerlerimiz sınırdadır"

Bugünün Gaziler Günü olduğunu anımsatan Şahin, "Türkiye uzun yıllardır bölücü terör örgütleriyle mücadele ediyor. İşte şimdi Suriye'de, Irak'ta terör devleti kurulmaya çalışılıyor. ve Türkiye de 'bu terör devleti kurulmasın' diye elinden gelen gayreti gösteriyor. Askerlerimiz sınırdadır. Orada bir güvenli bölge oluşsun ve dolayısıyla Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeliler oraya yerleşsinler. 'Sınırımızda bir terör devletinin kurulmasına biz asla izin vermeyiz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yaparız.' anlayışı içindedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde en güçlü devlet olduğunu aktaran Şahin, bunu daha da güçlendirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı ve Eflani Kaymakam Vekili Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleriyle iş merkezinin temelini atan Şahin, daha sonra ilçede devam eden bazı yatırımları yerinde inceledi.