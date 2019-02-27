İnsanları Kendi Beka Sorununa Tehdit Oluşturuyor Diye Kapının Önüne Koydun"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
, "(Bilmem hangi partinin küskünlerini toplamışlar, önemli isimlerini DSP'ye geçirmişler) diyorlar. Bu kadar önemliydi, sen niye aday göstermedin, niye kapının önüne attın insanları? Yıllarca emek veren insanları, sen sorgusuz sualsiz kendi beka sorununa tehdit oluşturuyor diye kapının önüne koydun." dedi.
Aksakal, Antalya
'da Kemer
ilçesi Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu
'nun seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Aksakal, doğudan batıya tüm belediyelerde görevi alacaklarını söyledi.
DSP'nin gerçek muhaliflik yaptığını, bu durumdan rahatsız olan kişiler olduğunu dile getiren Aksakal, artık milleti kandıramayacaklarını, gerçek yurtseverlerin, Atatürkçülerin, Ecevitçilerin hepsinin meydanda olduğunu bildirdi.
Dedikodularla iş yapmadıklarını, iş, aş, fikir üreten bir parti olduklarını aktaran Aksakal, "İktidarı uzaklaştırmak için önce bu iktidarın olumsuzluklarına engel olamayan, onlarla aynı çizgide yürüyen sözde muhalefeti yıkacağız. Muhalefetin yerini 31 Mart'ta DSP olarak dolduracağız. 31 Mart'tan itibaren Türkiye
'nin ana muhalefeti Demokratik Sol Parti
'dir. Gözün aydın Türkiye." diye konuştu.
Yılmadan, yorulmadan çalışacaklarını vurgulayan Aksakal, Türkiye'nin piyangodan kazanılmadığını ifade etti.
"Biz ise burada kendi adaylarımız için oy istiyoruz"
Son günlerde DSP'ye karşı çok fazla saldırılar olduğunu anlatan Aksakal, şunları kaydetti:
"Arı kovanına çomağı soktuk, canları yanmaya başladı, yanmaya devam edecek. İstediği kadar yanabilir. DSP, meydanlarda canları sıkmaya devam edecek. Yıllarca Atatürk'ün adını kullana kullana, istismar ede ede siyaset yapanlara sesleniyorum, (Önder Aksakal, eleştirileri ile geleceğe hizmet etmiyor.) diyorlar. Doğru, sizin geleceğinize hizmet etmiyorum, Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyorum. Yıllardır Atatürk'ü istismar ede ede bitirdiler, şimdi de çıkmışlar Ecevit'i istismar ediyorlar. ( Karaoğlan
'ın partisine, AK Parti
'ye seçimi kazandırmak yakışır mı?) diyor. Bunu diyen de vatandaş CHP
'nin Manisa
Milletvekili. Manisa'dan kendi partilerinden aday çıkarmıyorlar, başka partinin adayı için oy istiyorlar. Biz ise burada kendi adaylarımız için oy istiyoruz."
CHP'deki küskünlerin DSP'den aday olduğu yönünde de iddiaların ortaya atıldığına ifade eden Aksakal, DSP adaylarının halka, vatana hizmet etmek için bu yarışta bulunduklarını söyledi.
DSP'nin rantçıların değil, halkın hizmetinde olduğunu aktaran Aksakal, şöyle devam etti:
"(Bilmem hangi partinin küskünlerini toplamışlar, önemli isimlerini DSP'ye geçirmişler.) diyorlar. Bu kadar önemliydi, sen niye aday göstermedin bunları, senin için bu kadar önemliydi niye kapının önüne attın insanları? Hani
emeğe saygıydı. Sol parti olmak emeği saygılı olmayı gerektirmiyor muydu? Yıllarca emek veren insanları sen sorgusuz sualsiz kendi beka sorununa tehdit oluşturuyor diye kapının önüne koydun. Korkunun ecele faydası yok."
Türkiye'de parlamentoda 17 yıldır hiç iktidar olmayan bir muhalefetin bulunduğuna değinen Aksakal, bugün Bülent Ecevit
'i istismar edenlerin çukurdan çıkmaya çalıştığını belirterek, "Sizi o çukura gömeceğiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
Partililerden gece gündüz çalışarak, yerel seçimlerde başarılı olmalarını isteyen Aksakal, beyaz güvercinler uçurdu.