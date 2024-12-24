Son dönemlerde ev ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 900 bin TL'ye ilana konulan evi görenler gözlerine inanamıyor.
Kısa sürede viral olan evin görüntülerinin altına "Köpek bağlasan durmaz", "Cinayet mahalli gibi", "Üstüne para verseler almam", "Testere filmi bu evde çekildi", "Korku filmleri çekenlere duyurulur" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Emlak › İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın - Son Dakika
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