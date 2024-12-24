İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın - Son Dakika
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Emlak

İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 900 bin TL'ye ilana konulan ev, ''Bu kadarı da olmaz'' dedirtti. Harabeyi andıran evin videosu kısa sürede viral olurken ''Köpek bağlasan durmaz'' şeklinde yorumlar yapıldı.

24.12.2024 12:45  Güncelleme: 12:52
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Son dönemlerde ev ve kira fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 900 bin TL'ye ilana konulan evi görenler gözlerine inanamıyor.

"KÖPEK BAĞLASAN DURMAZ"

Kısa sürede viral olan evin görüntülerinin altına "Köpek bağlasan durmaz", "Cinayet mahalli gibi", "Üstüne para verseler almam", "Testere filmi bu evde çekildi", "Korku filmleri çekenlere duyurulur" şeklinde yorumlar yapıldı.

İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL\'ye satılan eve bakın

Gaziantep, Şahinbey, Ekonomi, Gündem, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak İnsanların aklıyla dalga geçiyorlar: 900 bin TL'ye satılan eve bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kerim Bayram:
    Evin arsası para eder mahalle orası haber mi simdi bu 39 9 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    eve değil arsaya o fiyatı vermiştir. 25 5 Yanıtla
  • Başak null:
    gayet iyi alan zaten oturmaz arsa icin alınır yikar yerine cok iyi dubleks yapılır tabi oda parayla ama adam eve deger degil arsaya paha biciyo 13 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    bu ülkenin güzel insanları, begenmediniz mi? oysa bunu hak ediyorsunuz. 5 10 Yanıtla
  • Osman Koca:
    adam benim malım bu kadar diyor.bakmak parayla diilki neyi sorguluyosunuz. 7 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp Türkiyesi normal üç kuruşluk hizmetler milyar dolara mal oluyor çalmayı bilmeyen fakirler 4 6 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    Mahalle de beş kuruş etmez, ne arsa parası, 2 3 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    alanda beyin yok mu 3 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    evin arsa payı var 100 m2 olsa en az iki daire alır mütahitten bence para olarak gayet uygun yazılmış Gaziantep sürekli gelişen bir vilayet 3 1 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bu zihniyet ten bir şey olmaz, Adam ev satıyor, AK Parti yi Hükümeti suçluyorlar, bu kafayla çok yorum yaparsınız daha... 3 0 Yanıtla
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