İnsanların gözü önünde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Aksaray'da yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı.

UZUN SÜRE DARBEDİLMESİNE KARŞIN ÇANTAYI BIRAKMADI

Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

"ÇANTADA 30-40 BİN DOLAR PARA VARMIŞ"

Görgü tanığı, Serdar Süleymanoğlu, "Duyduğumuz kadarıyla şahsın elinde 30-40 bin dolar para olan bir çanta varmış. 3 kişi gasp etmeye çalışmışlar ama gasp edemediler. Bir bayan ile el arabası ile mal taşıyan bir kişi yardım etmişler. Bayağı bir dövdüler ama arkadaşı" dedi.