Üye Girişi
İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi - Son Dakika

İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi

03.07.2021 10:06
İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi, System.String[]

Ömer Faruk Karartı'nın yazısı... 1968 yapımı olan 2001: A Space Odyssey filmi birçok kişi tarafından hala daha analiz edilmekte zorlanmakta ve filmin içerisinde çok derin mesajlar barındırmaktadır.

Ömer Faruk Karartı'nın yazısı...

1968 yapımı olan 2001: A Space Odyssey filmi birçok kişi tarafından hala daha analiz edilmekte zorlanmakta ve filmin içerisinde çok derin mesajlar barındırmaktadır. Film İngiltere ve ABD tarafından ortak olarak yapılmıştır. Filmin toplam uzunluğu 2 saat 29 dakika'dır.

Filmin yer aldığı konu türü bilim kurgu ve Macera'dır. Filmin yönetmeni çoğu sinemasever tarafından gelmiş geçmiş en iyi yönetmen olarak sayılan Stanley Kubrick'tir. Filmin bütçesi her ne kadar 10-12 milyon dolar olsa da, yönetmen bu filmle tam 138-190 milyon dolar arasında hasılat elde etmiştir. Filmin senaryo yazarlığını ise Stanley Kubrick ve Arthur C. Clarke yapmıştır. Film 4 dalda Oscar'a aday olmuş ve en iyi görsel efekt Oscar'ını kazanmıştır.

Filmin başrolünde yer alan oyuncular şu isimlerdir: Gary Lockwood, William Sylvester, Keir Dullea, film gösterime girildiğinde bir çok eleştiri ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak şu an günümüz dünyasında 2001: A Space Odyssey filmi eleştirmenler ve izleyenler tarafından kült statüsüne konulmuş kimileri tarafından gelmiş geçmiş en iyi uzay filmidir. Film 1991 senesinde Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel ve tarihi" önemli addedilerek, ABD Ulusal Film Arşivi'ne alındı.

Filmin konusunda yönetmenin filmde başlıca altını çizdiği, vurguladığı çok önemli detaylar vardır. Filmin giriş sekansında "İnsanlığın Şafağı" yazdığını görürüz. Milyonlarca yıl önce Afrika'da bir çölde, bir hominid kabilesi kurak çölde hayatta kalmaya ve karınlarını doyurmaya çalışmaktadırlar. Yaşadıkları yerde bir sabah uyandıklarında bütün hominid kabilesi şaşkınlıklar içerisinde kalacaktır, her zaman yemek yedikleri, vakit geçirdikleri yerlerden birinde belli belirsiz bir gizemli dikdörtgen dikilitaş belirir. Nerden geldiği ve oraya nasıl konulduğu hakkında hiçbir emare yoktur. Maymunlar taşı ilginç hallerle izlemektedir. Daha sonra tek başına olan bir maymun yerde bir yığından kemik alır diğer kemikleri kırar, onu sopa gibi kullanacağını fark eder ve böylelikle ilk alet bulunmuş olur.

Maymun sopa yapmasının da vermiş olduğu kararlılıkla kendisinden çok emindir. Yeni yapmış olduğu silahını kullanarak kabilesindeki bir düşman maymunu sopalayarak öldürür. Kendisinden çok emin olan ve kabilenin reisi olmak için adımlar atan maymun silahını havaya doğru fırlatır, düşmekte olan kemiğin yörünge uydusuna dönüştüğü bir sekansla film bu noktada geleceğe doğru gitmektedir.

Milyonlarca yıl sonra Pan Am uzay gemisi sadece bir yolcuyu taşıyan Dr. Heywood R. Floyd'u Ay'da Birleşik Devletler'deki bir karakol olan Clavius üssüne yaptığı yolculuk ile bir Dünya'ya dönen uzay istasyonuna taşır. Floyd uzay aracından kızına görüntülü telefon açar. Kızıyla yapmış olduğu görüşmeden sonra Sovyet meslektaşıyla bir görüntülü konuşma gerçekleştirir. Sovyet bilimci Clavius'taki tehlikeli salgın söylentilerinden bahsediyor. Floyd, Clavius personelinin bir toplantısına katılıyor ve epidemik salgın hikayesiyle ilgili özür diliyor ancak gizliliği ön planda kalan bir konuşma yapıyor.

Floyd'un ana misyonu dört milyon yıl önce Tycho kraterinin yakınında gömülü bulunan yeni bulunmuş bir eseri araştırmak. Floyd ve ekibi bir monolit olan Aybulak'a biner. Güneş ışığı, milyonlarca yıldır ilk kez monoliti vurduğunda, yüksek sesle radyo sesleri duyulmaya başlanır.

Bu olaylardan on sekiz ay sonra, Birleşik Devletler uzay aracı Discovery One, Jüpiter'e bağlı konumda durmakta. Uzay gemisinde görevli pilotlar ve bilim adamları askıya alınmış animasyonda oldukları görülmektedir. Discovery Uzay aracının bütün operasyonlarını ve talimatlarını bir bilgisayarsistemi olan bir insan gibi olan HAL9000 tarafından kontrol edilir. Hal kendisini insandan bir farkının olmadığını vurgular nitelikte konuşur. Kusursuz ve hatasız olduğunu söyler. Hatalar insanlar yüzünden gerçekleşir der Hal, uzay aracındaki insanları kaygılandıracak cinsten konuşmaya ve onları ürpertmeye başlıyor. Hal, bir anten kontrol cihazının yakın bir zamanda başarısız olduğunu bildiriyor ve ortalık bir anda çok sessiz bir yer oluyor.

HAL bir anda "Ay'a bir şey gömüldü" diye söylemeye başlar. Dave HAL'ın bu sözleri karşısında ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Ardından, HAL durduk yere donanım arızası oluşacağını bildirir. Geminin iletişim sisteminde arıza olduğunu ve çok ciddi hataya sebebiyet verdiğini söylemektedir. Mürettebattan biri HAL arızalı olduğu için AE-35 birimini almak ve değiştirmek için Eva Pod ile Discovery'nin dışına doğru çıkar.

Ancak incelemelerde herhangi bir arızaya rastlayamaz. Dünya'daki meslektaşlarını arayıp sorduklarında verdikleri cevap HAL "büyük ölçüde arıza öngürüsünde yanılmaktadır" derler. Bu 9000 serisi için bir ilk çünkü 9000 serisinde daha önce hiç arıza olduğu görülmemiş. HAL ekibe

parçanın geri konulmasını ve arıza için beklemeleri gerektiğini söylemektedir. Ekipten iki kişi Dave ve Frank, korku ve endişelerini belli etmeden HAL'den uzakta bir araya gelirler. İkili HAL'a güvenmediklerini belirtirler. Kısa bir fikir alışverişi sonrası HAL'ın yapay zekasını devreden

çıkarmayı kararlaştırırlar. Bu konuşulan şeyleri HAL her ne kadar duyamasa da dudaklarını okuyarak ne konuştuklarını anlamıştır.

Dave Discovery içinden izlerken o sırada, Frank AE-35'i yerine koymak için pod ile çıkar, Frank EVA yaparken HAL boş podun idaresini alır oksijen hortumunu keser. Dave hızlı bir şekilde Frank'i kurtarmak için bir pod'a atlar, ancak uzay kaskını almayı unutmuştur. O sırada HAL uzay istasyonundaki kapsülde uyuyan 3 bilim insanını yaşam destek ünitelerini keserek öldürür. Dave, Frank'in cansız bedeniyle birlikte gemiye girmek isterken HAL engel olur ve girmesini onaylamaz. HAL, Dave ve Frank'in onu hakkındaki düşüncelerini, onu kapatma planlarını bildiğini açığa vurur.

THE STAR CHILD

Benim görevim "çok önemli" der ve bu önemli görevinin hiçbir insanın tehlikeye atmasına müsaade etmeyeceğini söyler. Dave, Frank'in cansız bedenini uzay boşluğuna bıraktıkan sonra bir hava kilidini açar. Pod'un acil tahliye sürgülerini etkinleştirir. Kasksız olduğu için uzay boşluğuna maruz kalır, ancak hava kilidini kapatmanın en nihayetinde bir yolunu bulur ve gemiye tekrardan geri döner. Gemiye girdikten hemen sonra HAL'i devre dışı bırakmak için elektronik devrelerin bulunduğu yere gider. Dave, HAL'i devreden çıkarmaya başlarken bu sırada HAL'de onu vazgeçirmeye çalışmaktadır. Dave, emellerine ulaşıp en sonunda HAL'i devredışı bıraktıktan sonra odadaki ekranda Floyd tarafından önceden kaydedilmiş bir video oynatılmaya başlar, videoda Ay'daki esrarengiz dikilitaştan

bahsetmektedir.

Jupiter'e ulaşınca Dave, bir dikilitaş'ı incelemek üzere gemisini terk eder. Taşa yaklaşınca olağanüstü bir şekilde bir ışık huzmesinin içine doğru girer, çok süratli bir şekilde yolculuğa başlar, yolculuğu esnasında esrarengiz olaylar, gezegenler görür. Bu ilginç yolculuktan sonra karakterimizi boş bir yatak oda içinde görürüz. Dave, kendisinin yaşlı ve genç haliyle karşılaşır. Önce kendisini uzay kıyafeti ile orta yaşlı bir adam olarak görür, ardından masada tek başına yemek yiyen bir yaşlı adam ve en son yatakta yatan aşırı yaşlı kendisini görür. Bunları gördükten kısa bir süre sonra esrarengiz dikilitaş yatak odasının tam ortasında bir anda belirir. Dave'in yatakta yatan çok yaşlı hali monolite değmeye çalışmaktadır, çok şeffaf bir ışık küreği olan The Star Child denilen bir bebeğe dönüşür, final sahnesinde bir balon içerisinde bir bebek belirir ve nihayetinde Dünya'ya bakmaktadır.

Böylelikle yeni bir insan şekli oluşmuştur.

İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi

Amerika Birleşik Devletleri, 2001 A Space Odyssey, Film, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi 10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybedip yön tabelasına çarpan sürücü yaşamını yitirdi 10:28 TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybedip yön tabelasına çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi 10:15 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı 09:56 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu 09:12 Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar 09:06 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Son Dakika Haberleri
10:55 Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı
10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
10:14 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi
10:08 Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı Attığı golden sonra Donnarumma'ya sus işareti yapan Lukaku'ya tepki yağdı         
10:55
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu         
10:33
Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu         
10:20
Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok         
10:09
Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak         
09:39
İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
09:13
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak         
09:08
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 11:02:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanların Hala Çözümleyemediği Fantastik Uzay Filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement