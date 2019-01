İnsanların Kötülüklerine Alet Olmayın"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veren bir paylaşım yaparak "Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından kendisini eleştiren basın mensuplarına atıfta bulunan bir açıklama yaptı. Terim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Her mesleğin bir ahlakı ve her meslek sahibinin o ahlak çerçevesinde bir duruşu vardır. Bu duruş, kendi içinde sadece bilgi ve beceriyi değil, toplumsal değerleri ve vicdanı da barındırır. Okuduğunuz köşeleri, dinlediğiniz yorumları veya bilgi gibi size sunulanları da kendi ahlakınız ve vicdanınızla değerlendirirsiniz. Son zamanlarda dikkat çekmeye çalışan 'gizli ajandası' için meslek ahlakını hiçe sayan eleştiri/yorum adı altında iftira atmayı marifet gören, iftirasının inandırıcılığı için saldırgan ve küstah bir üslubu tercih eden, vicdanını cüzdanı ile eş değer gören ve 'ben gazeteciyim' diyenlere ancak renkleri fark etmeksizin tüm taraflar karşı durulursa had bildirilebilir. Belki yine bilmezler bilmek istemezler ama en azından kötülükleri ile silinirler. Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen. Onlar için en büyük ceza 'görmezden gelinmek dikkat çekememektir."



(İHA)

