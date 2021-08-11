Üye Girişi
İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı - Son Dakika

İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı

11.08.2021 11:25
İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı, System.String[]

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, çevrimiçi flört uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, çevrimiçi flört uygulamaları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milyonlarca kişi, bir partner bulmak için çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını veya sosyal ağ sitelerini kullanıyor. Ancak bu esnada birçok insan aradığı aşkı bulmak yerine, onları para için kandırmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaşabiliyor. Dolandırıcıların flört hizmetlerine olan ilgisi, bu platformlardaki insanların kişisel bir bağlantı aradıklarını bilmelerinden ve bundan faydalanmak istemelerinden kaynaklanıyor.

Flört uygulamalarında karşılaşılan tüm farklı sorunlar arasında kullanıcılar, en çok başka biriymiş gibi davranarak kandırmak ile yüzde 51, kötü niyetli bağlantılar veya ekler ile yüzde 21 ve kimlik hırsızlığıyla yüzde 17 oranında karşılaştı. Türkiye'deki kullanıcılar ise en çok yüzde 53 oranıyla başka biriymiş gibi davranan kişilere rastladığını belirtiyor.

Bu tür uygulamalarda saldırıdan kaçınmayı başaranların yüzde 50'si sahte görünen şüpheli profile sahip dolandırıcıyı tespit edebildiler. Saldırıya uğrayanlar bu sırada son derece dikkatli davrandılar ve yüzde 49'u potansiyel flörtlerine asla para göndermediler ve yüzde 47'si ise şüpheli mesajlara dikkat ettiler. Ankete katılanların neredeyse beşte biri (yüzde 21), dolandırıcı video görüşmesi düzenlemeyi reddettiğinde bu durumu şüpheli buldu.

Açıklamaya göre, gizlilik eksikliği, flört uygulamaları için de ciddi bir sorun oluyor. Ankete katılanların yüzde 26'sı kişisel verilerinin çevrimiçi ortamda dolaştırılacağından endişe duyuyor. Ayrıca, kullanıcıların yüzde 19'u kişisel bilgilerini daha gizli hale getirmek istedikleri için flört hizmetlerini sildi.

Özellikle ankete katılanların yüzde 38'i dolandırıcılar tarafından kandırılma endişesi taşıdığı için söz konusu uygulamaları kullanmaktan korkuyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 29 oldu. Ayrıca insanların yüzde 34'ü genellikle flört uygulamalarında insanlara güvenmiyor. Ancak, ankete katılanların yalnızca yüzde 15'i siber suçlular tarafından hedef alındı ve dolandırıcılarla iletişim kuran yüzde 31'i saldırıdan kaçınmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, "Çevrimiçi flört riskli bir macera olarak algılanabilir, çünkü tanışmanın başlangıcında birbiriniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bununla birlikte bazı işaretlere dikkat etmek, tetikte kalmanıza ve dijital eşinizin davranışına dikkat etmenize yardımcı olabilir. Çevrimiçi randevunun ilk veya ikinci gününde sizden para veya kişisel bilgiler isterlerse, iletişim kurmaya devam etmenin güvenli olup olmadığını değerlendirin. Ek olarak güvenlik önlemleri, çevrimiçi flört deneyiminizi güvenli ve eğlenceli tutmanın yararlı bir yolu olabilir." ifadelerini kullandı.

İnternette flört ederken dolandırıcılardan kaçınmaya yardımcı olmak için Kaspersky, şunları öneriyor:

"Ev adresiniz veya iş yeriniz gibi hassas bilgilerin kamuya açıklanmadığından emin olmak için sosyal medya hesaplarınızda ve flört uygulamalarınızda gizlilik ayarınızı iki kez kontrol edin.

Küçük bir kontrol yaparak doxing riskini azaltabilirsiniz. Google aramanızı kendiniz yapın. Hakkınızda bilgi bulmaya çalıştığınızı, nelerin sizin işinize yarayabileceğini hayal edin. Bulduğunuz verilere şaşırma ihtimaliniz yüksek. Birden çok cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Security Cloud uygulamalarınızı yönetmenize, gerekli olmadığı durumlarda izinleri kaldırmanıza ve kimlik avı ve diğer tehditlere karşı koruma sağlamanıza yardımcı olabilir. Telefon numaranızı veya mesajlaşma uygulaması bağlantınızı paylaşmayın. Flört uygulamasının yerleşik mesaj platformlarını kullanmak daha güvenlidir ve sohbet ettiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olana kadar bu platformda kalmanız akıllıca olacaktır."

Kaspersky, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı         
11:46
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:39
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti         
11:22
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 11:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanların yüzde 38'i dolandırıcılardan korktukları için flört uygulamalarını hiç kullanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement