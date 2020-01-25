İnsanlı keşif uçağı, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına destek verecek - Son Dakika
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İnsanlı keşif uçağı, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına destek verecek

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'daki depremde hasar tespit faaliyetlerine destek için insanlı keşif uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

İnsanlı keşif uçağı, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına destek verecek, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Elazığ'daki depremde hasar tespit faaliyetlerine destek için insanlı keşif uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit faaliyetlerine destek veren ANKA insansız hava aracımızın yanı sıra 1 adet insanlı keşif uçağımız da havadan hasar tespit çalışmalarına destek sağlaması için görevlendirildi" denildi.Bakanlık, yardım personeli ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ'a ulaştırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 nakliye uçağı ile 10 görev icra edildiğini de açıkladı.


Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:55 Kaynak: DHA
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