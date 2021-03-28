"İnsanlığa Katkıları Bağlamında Kırşehirli Üç Alperen" söyleşileri - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üç gönül insanının değerlerini taşıma ve aktarma mesuliyetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "İnsanlığa Katkıları Bağlamında Kırşehirli Üç Alperen" söyleşileri açılış programı düzenlendi.

Online olarak gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Karakaya, Ahi Evran ve Ahiliği üniversitede gerçekleştirilen sempozyumlarla 1300'den 1923 yıllarına kadar detaylı bir şekilde incelediklerini ve yedi ciltlik kitap haline getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ahilik değerlerini çocuklara eriştirebilecek ve onların hayatlarına dokunabilecek projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Ahi Evran-ı Veli'nin yanı sıra, Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve Yunus Emre'yi anmak, onları anlamak ve değerleri ile yaşamakla olacaktır. Bu üç gönül insanının değerlerini taşıma ve aktarma mesuliyetleri ile onların felsefelerini modern döneme göre uygulama çabasında olmalıyız."

Programda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, KAEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Köksal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu da konuşma yaptı.