Balıkesir'de bulunan sanayi sitesinde oto tamirci olarak görev yapan M.K. isimli şahsın, sanayi sitesi içerisindeki köpekleri zehirlemesi büyük tepkilere neden oldu. Kamera kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, M.K. isimli şahsın köpeklere zehirli yiyecek verdiği görülüyor.
Saniye saniye kaydedilen anlarda, M.K. isimli şahıs tarafından verilen yiyecekleri yiyen köpekler görülüyor. Köpekler, aradan bir süre geçmesinin ardından zehirlenerek can verdi.
Köpeklerde bir değişim olduğunu gören hayvanseverler de köpeklerin ağızlarından köpük çıkan anların videosunu çekti. Söz konusu videoda, ağzından köpükler çıkan köpeğin titreyerek öldüğü görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi - Son Dakika