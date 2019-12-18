'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta - Son Dakika

'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta

6 saat önce

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni' 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta, System.String[]

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni' 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSDD) tarafından her yıl düzenlenen 'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreninin bu yıl 20'ncisi gerçekleşiyor. 19 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00'da Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninde, 'sigarayla savaşta mücadele' veren kişi ve kurumlara ödülleri verilecek. Tören öncesinde 17.30'da davetlilere bir de kokteyl verilecek.

"TÜTÜN KARTELLERİNİN HEDEFİNDE GENÇLER VAR"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından bu yıl 20.'ncisi gerçekleştirilecek olan "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri" töreni öncesinde bir açıklama yapan, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "1999 yılında derneği kurduğumuz zaman uçaklarda, öğretmenler odasında ve daha birçok yerde sigara içiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada birçok kazanım elde ettik. Ancak bu yeterli mi? Bence hayır! Sigaranın sağlıksal sonuçları konusundaki yaygın bilgilere rağmen maalesef, tütün kullanımı, hala yaygın. Dünya genelinde 13 ila 15 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 11'i sigara ve puro gibi tütün ürünlerini kullanıyor. Tütün kartellerinin hedefinde gençler var artık. 20 yıldır bu sigara illeti ile mücadele eden bir eğitimci olarak anne babalara sesleniyorum, yapılan araştırmalarda sigara alışkanlığı içindeki çocuklarımızın yüzde 77,5'i sigaraya arkadaşlarından dolayı başladığını kabul ediyor. Bu gerçeklik ışığında, 'çocuklarınızla özellikle ergenlik döneminde iyi bir iletişimde' olun" dedi.


Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek

Son Dakika Haberleri
21:25 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -1 - Son Dakika
21:25 Mevlüt, 45 gün sonra sahada - Son Dakika
21:24 Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2) - Son Dakika
21:23 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga 1'i ağır 4 yaralı (3) - Son Dakika
21:22 İTÜ'DEN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]