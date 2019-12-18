'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreni 19 Aralık'ta - Son Dakika

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni' 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSDD) tarafından her yıl düzenlenen 'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödül töreninin bu yıl 20'ncisi gerçekleşiyor. 19 Aralık Perşembe akşamı saat 19.00'da Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninde, 'sigarayla savaşta mücadele' veren kişi ve kurumlara ödülleri verilecek. Tören öncesinde 17.30'da davetlilere bir de kokteyl verilecek.

"TÜTÜN KARTELLERİNİN HEDEFİNDE GENÇLER VAR"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından bu yıl 20.'ncisi gerçekleştirilecek olan "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri" töreni öncesinde bir açıklama yapan, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "1999 yılında derneği kurduğumuz zaman uçaklarda, öğretmenler odasında ve daha birçok yerde sigara içiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada birçok kazanım elde ettik. Ancak bu yeterli mi? Bence hayır! Sigaranın sağlıksal sonuçları konusundaki yaygın bilgilere rağmen maalesef, tütün kullanımı, hala yaygın. Dünya genelinde 13 ila 15 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 11'i sigara ve puro gibi tütün ürünlerini kullanıyor. Tütün kartellerinin hedefinde gençler var artık. 20 yıldır bu sigara illeti ile mücadele eden bir eğitimci olarak anne babalara sesleniyorum, yapılan araştırmalarda sigara alışkanlığı içindeki çocuklarımızın yüzde 77,5'i sigaraya arkadaşlarından dolayı başladığını kabul ediyor. Bu gerçeklik ışığında, 'çocuklarınızla özellikle ergenlik döneminde iyi bir iletişimde' olun" dedi.