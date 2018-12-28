Son Dakika Haberleri: İnsanlığın Vicdanı Kudüs" Programına Yoğun İlgi

İnsanlığın Vicdanı Kudüs" Programına Yoğun İlgi

43 dakika önce

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan 'İnsanlığın Vicdanı Kudüs' temalı program, yoğun ilgiyle takip edildi.

İnsanlığın Vicdanı Kudüs
Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan 'İnsanlığın Vicdanı Kudüs' temalı program, yoğun ilgiyle takip edildi. Gençler, etkinlikteki performanslarıyla programa katılanlardan tam not aldı.

Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan 'İnsanlığın Vicdanı Kudüs' temalı etkinlik Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik şiirler okundu. Program, okunan dua ile son buldu. Program sonrası açıklamada bulunan izleyenler, çok güzel bir program seyrettiklerini ifade ettiler.

"Kudüs, Müslümanların kanayan yarasıdır"

Programda Kudüs'ün önemine ilişkin öğrencilere hitaben bir sunum gerçekleştiren öğretmen Neşat Arıkan, "Gençlerle Kudüs'ü konuşmak, Kudüs'ü anlamak için bir araya geldik. Kudüs, Müslümanların kanayan yarasıdır. Toplumda Kudüs bilincinin azaldığını görüyoruz, hissediyoruz. Bu nedenle Kudüs bilincini canlı tutmak için gençlerde bu bilinci yaşatmak için böyle bir program yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Şehitkamil Belediyemize sonsuz teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel mekanlar yaptığı için hem de bizlere gençlerle buluşma imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:12 Kaynak: İHA

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