İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte - Son Dakika

İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın yolda bulup polise teslim ettiği 10 bilezik imitasyon çıktı.

İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın yolda bulup polise teslim ettiği 10 bilezik imitasyon çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Milli Egemenlik Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Erol Kahveci isimli vatandaş, yatsı namazı için Kavaklı Mezarlığında bulunan camiye giderken yol kenarında içerisinde 10 tane bilezik bulunan bir poşet buldu. Kahveci, bilezikleri bulduğu yerin yakınındaki bir iş yerine gelerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine poşet içerisindeki burma bilezikleri teslim eden Kahveci, bilezikleri bulduğu yeri de gösterdi.


Erol Kahveciyi de polis aracına alan polisler, polis karakoluna gitmeden önce kuyumcuya giderek bileziklerin durumu hakkında bilgi aldı. Bilezikleri inceleyen kuyumcu bileziklerin altın değil imitasyon olduğunu söyledi. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından Kahveci ile birlikte polis karakoluna giderek gerekli tutanakları hazırladı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı
Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi BEYOĞLU'NDA MİDYE ISMARLAMA TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı"

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:57:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanlık dersi gerçek, bilezik sahte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]