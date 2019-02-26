Son Dakika Haberleri: İnsanlık Hafızasının Kopyasını Ay'a Gönderdiler"

İnsanlık Hafızasının Kopyasını Ay'a Gönderdiler"

15 dakika önce

İsrailli özel bir girişimin Ay'a gönderdiği insansız uzay aracında, 'insanlık hafızasının bir kopyası'nın olduğu belirtildi.

İnsanlık Hafızasının Kopyasını Ay'a Gönderdiler
İsrailli özel bir girişimin Ay'a gönderdiği insansız uzay aracında, 'insanlık hafızasının bir kopyası'nın olduğu belirtildi.

İsrailli teknoloji firması SpaceIL tarafından toplanan 100 milyon dolar bağışla inşa edilen çamaşır makinesi büyüklüğündeki 'Beresheet' isimli uzay aracı, CNET'in haberine göre yüksek teknolojili bir disk içeriyor.

Söz konusu disk 25 bin kitap, Wikipedia'nın tam bir kopyası ve dünya dillerini öğrenmenin yollarını anlatan dokümanınlar taşıyor. 'Ay Kütüphanesi' olarak adlandırılan belgelerin 30 milyon sayfa civarında olduğu belirtiliyor.

Özel bir şekilde hazırlanan kütüphane insanlık yok olsa bile, tüm bilgi birikimimizi ve tarihimizi milyarlarca yıl Ay üzerinde saklayabilecek.

Kütüphaneyi oluşturan Nuh'un Gemisi Misyonu Vakfı kurucularından Nova Spivack ana fikirlerinin Güneş sisteminin olabildiğince çok noktasına kütüphanenin kopyalarını yerleştirmek olduğunu söyledi. Spivack "Amacımız, paha biçilemez bilgi birikimimizin ve biyolojik mirasımızın hiçbir zaman kaybolmaması" dedi.

Elon Musk tarafından bir SpaceX roleti ile uzaya fırlatılan Tesla otomobilinde de kütüphanen bir deneme sürümü bulunuyordu. 

Spivak'a göre insanlık, iklim değişikliği vb. felaketlerin üstesinden gelemezse, kütüphane tüm bilgi birikimimizi koruyacak. Sonraları gelişecek bir yeni uygarlık ise uzaya yolculuğu keşfettiğinde kütüphaneye de tekrar ulaşabilecek.

"Her ne kadar insanlığın uluslararası bir 'gezegeni koruma inisiyatifi' oluşturacağına dair beklentilerim olumlu olsa da bir be planına sahip olmak her zaman iyidir" diye konuşan Spivak, tek bir kopya yerine bir çok farklı yerde birçok farklı kopya stratejisini izleyeceklerini ve zaman içinde kopyaları sürekli güncelleyeceklerini anlattı. - Öz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

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