İnsanlık İçin Güzel Doktorlar Yetiştirmek İstiyoruz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, "İnsanlık için güzel doktorlar yetiştirmek istiyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, "İnsanlık için güzel doktorlar yetiştirmek istiyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerin ülkemizde veya kendi ülkelerinde parmakla gösterilen kişiler olmasını, dünya üzerinde kötülüğü engellemek ve iyiliği yaymak için gerekli donanıma ve motivasyona sahip doktorlar olmasını istiyoruz." dedi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, fakültenin birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni"ne katılan Prof. Dr. Gültekin, fakültenin devlet üniversitelerinde kurulmuş tek Uluslararası Tıp Fakültesi olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Gültekin, fakülte bünyesinde 36 ülkeden 120'si misafir öğrenci olmak üzere toplam 150 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.



Amaç ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Gültekin, şunları kaydetti:



"İnsanlık için güzel doktorlar yetiştirmek istiyoruz. Mezun ettiğimiz öğrencilerin ülkemizde veya kendi ülkelerinde parmakla gösterilen kişiler olmasını istiyoruz. İç huzurunu yakalamış, etik kurallara bağlı, iyi anne-baba, iyi evlat olmalarını istiyoruz. Hastalarının arkalarından hayır dualar ettiği, hoca olacaklarsa öğrencilerinin hiç unutmadığı, tıp tarihine geçecek buluşlar yapmaya kendilerini adamış, ülke ve dünya gündemine duyarlı dünya üzerinde kötülüğü engellemek ve iyiliği yaymak için gerekli donanıma ve motivasyona sahip doktorlar olmasını istiyoruz."



"Amacınız para, şöhret kazanmaktan önce hayır dua biriktirmek olsun"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar da, 1933'te kapatılan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin, 86 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla beyaz önlük giyme töreni düzenlediklerini ifade etti.



Prof. Dr. Yaşar, şu açıklamalarda bulundu:



"Ülkemize ve gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903 yılında 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin güzide fakültelerinden Uluslararası Tıp Fakültesi'nin beyaz önlük giyme törenine katılmanın gurur ve heyecanını yaşıyorum. Kuruluş misyonumuza uygun bir şekilde sadece Uluslararası Tıp Fakültemizde 36 ülkeden 120'si misafir öğrencimiz eğitim görüyor. Diğer fakülte ve bölümlerimizde de gönül coğrafyamızdan gelen çok sayıda öğrencimiz var. Birleşmiş Milletler gibiyiz desem abartmış olmam. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu tarihi hatıraya hürmeten üniversitemize olan yakın ilgilerini çok yakından biliyor ve huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum."



Hekimliğin çok kutsal bir meslek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Amacınız para, şöhret kazanmaktan önce hayır dua biriktirmek olsun. Merhametinizi her daim her şeyin önünde tutun. İnsan, en kutsal varlık, insanın en hayırlısı ise insanlara yararlı olandır. Önlükleri giyeceğiniz şu andan itibaren bu şuur ve bilinçte olacağınıza, bu onurlu görevi bir ömür boyu layıkıyla yapacağınıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.



"Yemininize sadık kalacağınıza inanıyorum"



Öğrencilerin hekim olmaktan ziyade, iyi bir insan, ülkesine faydalı, araştıran, düşünen ve bilimin ışığında yeni yeni fikirler ortaya koyan bireyler olmaları gerektiğini işaret eden Yaşar, "Öğrencilerimizin, geçmişten aldığı medeniyet değerlerini geleceğe taşımanın kaygısını duyan, ülkemizi ve ülkelerinizi dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması konusunda canhıraş bir çaba gösteren, bu anlamda hem mesleki hem de ahlaki bir duruş sergileyen insanlar olarak görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Prof. Dr. Yaşar, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden mezun olacak sizler, 2. Abdülhamid Han'ın aziz mirasına, henüz bıyığı terlemeden Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan Tıbbiyelilerin kutlu hatırasına, 14 Mart 1919'da işgal kuvvetlerine direnerek Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan meslektaşlarımızın bağımsızlık ruhuna, 15 Temmuz'da verdikleri onurlu mücadeleyle darbenin akamete uğratılmasında öncü rol üstlenen meslektaşlarımızın dik duruşuna sonsuza kadar sahip çıkacaksınız. Bu duygularla kutsal hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrencilerimizi ve onları bin bir çileyle emekle yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Meslek hayatınızda ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan, yemininize sadık kalacağınıza yürekten inanıyorum."



Konuşmaların ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar, Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin ve akademisyenlerin takdimi ile 36 ülkeden 103 öğrenci beyaz önlüklerini giydi.



Törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Karakoç, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Büyükkayhan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Şemsinur Karabela, Genel Sekreter Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Akdoğan ile çok sayıda idari personel, akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.

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