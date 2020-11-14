İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi - Son Dakika

İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi

14.11.2020 10:14
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için hayata geçirilen İnsanlık Köyü'ne kadın sığınmacılar da kabul edilmeye başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi için hayata geçirilen İnsanlık Köyü'ne kadın sığınmacılar da kabul edilmeye başlandı. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği'nin, Bursa Valiliği desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında oluşturulan köyde, pandemi dönemiyle birlikte kadın sığınmacılara da ev sahipliği yapılır hale geldi. Kooperatifleşme hayali kuran köy sakinleri, bu şekilde hem kendi geçimlerini sağlamak hem de köyün kendi kendini çevirebilir hale getirmek istiyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği'nin kurucusu Hatice Dilruba, kadın elinin değmesiyle birlikte İnsanlık Köyü'nün daha da güzel bir hal aldığına dikkat çekti.

Köyde yaşayan kadınlarla birlikte İnsanlık Köyü Kooperatifi kurmak adına girişimde bulunduklarının altını çizen Dilruba, "Burada bir kadın buluşması oldu ve burada bir kadın gücü gördüm. Kendimiz odunlarımızı kendimiz kesiyoruz. Kendimiz hayvanlarımıza bakıyoruz. Bir kadın eli değdi köye. Kadın eli değince bizim İnsanlık Köyü daha da güzelleşti. Anneler çok becerikliler. Şimdiki yapmak istediğimiz şey annelere bir kooperatif kurup, kendi başlarına bu köyü ve kendi kendilerini çevirebilir hale getirmek" diye konuştu.

Herkese örnek olsun

Köyde huzurlu bir ortam ve sakin bir yaşamın hakim olduğunu ifade eden Dilruba, "Burada yaşayan kadınlarımız geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı, 'her şey benim başıma geldi', 'ben bittim', 'bundan sonra kalkınamam' diyorlardı. Ama kalkınabilirler. Bunlar kalkınabilsinler diye başta ben ve bizim yönetimdeki arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve bizi takip edenlerden rica ediyoruz bu kadınlara el atsınlar. Bu kadınlar daha çok üretsinler. Kendilerinden sonra da bu tür insanlara destek olsunlar. Bu köy amacına uygun destekleşme ve dayanışma için bir araya gelen insanların mutlu, huzurlu, saygılı ve sakin yaşadığı bir ortam olsun" dedi.

Bağımlılıkla mücadele devam ediyor

Köy fikrinin ortaya çıkmasında bağımlılıkla mücadelenin yattığını hatırlatan Hatice Dilruba, İnsanlık Köyü'nde madde bağımlılığıyla mücadele noktasında faaliyetlerin sürdüğüne işaret etti. Dilruba, "Madde bağımlılığıyla ilgili bize ulaşıp, 'ona ara mı verdiniz', 'yapmayacak mısınız', 'biz ne yapacağız' diyorlar. Pandemi tehlikesinden korunabilmek adına biz onlar için de burada kişisel gelişim alanları oluşturduk. Yine psikolog ile birlikte daha az süreli onlara da destek olmak adına bu tür seminerler devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi
İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi

Orhaneli, Dilruba, Bursa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Balotelli'den Vasco Da Gama'ya yeşil ışık: Yakında görüşürüz Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
"Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı         
09:53
Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi İlhan tatil döneminde seyahat uyarısında bulundu: Koronanın yayılmasıyla karılaşabiliriz         
09:33
Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı Taksim'de bir pasajın ikinci katına çıkan vatandaş elindeki jiletle intihara kalkıştı         
09:13
Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı         
08:53
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti         
22:04
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi         
20:28
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 10:35:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanlık Köyü'ne kadın eli değdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei