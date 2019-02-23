Son Dakika Haberleri: İnsanlık Ölmemiş

İnsanlık Ölmemiş

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, arabalar yüzünden karşıya geçemeyen yaşlı kadını araçları durdurarak yolun karşısına geçirdi.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, arabalar yüzünden karşıya geçemeyen yaşlı kadını araçları durdurarak yolun karşısına geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzeri Yazlık kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, trafik yüzünden zor anlar yaşadı. Durumu fark eden bir vatandaş, araçları durdurarak yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medya hesaplarında paylaşım rekoru kırarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşın yaşlı kadını otomobilleri durdurup karşıya geçirmesi görülüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı 2019'u 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan ederek "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla kampanya başlatmıştı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

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