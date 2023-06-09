İnsanlık ölmemiş: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti - Son Dakika
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İnsanlık ölmemiş: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti

09.06.2023 12:29

Samsun'da bir kadın, çöp kutusu yanına atılmış giysilerin yanında bulduğu cüzdandaki 3 bin 200 doları sahibine teslim etti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ayşe Altıntaş çöp atmaya gidince çöp kutusunun yanına atılmış giysiler arasında bir cüzdan fark etti. Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 32 adet 100'lük banknotlar halinde 3 bin 200 ABD doları olduğunu gören Ayşe Altıntaş, söz konusu cüzdanı ve içinde bulunan paraları İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne teslim etti.

DÖVİZ BÜROSUNA AİT FİŞ BULUNDU

Polis merkezi ekipleri de giysiler arasında yanlışlıkla çöpe atıldığı değerlendirilen paranın bulunduğu cüzdanın içinde bir döviz bürosuna ait fiş olduğunu fark etti. Polis, döviz bürosunun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Dövizi alan kişinin güvenlik kamerası görüntüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Polis, yüz tanıma sistemini kullanarak paranın sahibinin Ayhan Pars olduğunu tespit etti.

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"HER İNSANIN YAPAMAYACAĞI BİR ŞEYİ YAPTI"

Ayhan Pars, İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine davet edildi. Ayşe Altıntaş da polis merkezinde Ayhan Pars'a 3 bin 200 doları teslim etti. Ayşe Altıntaş'a teşekkür eden Ayhan Pars, "Her insanın yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bu konu İnşallah başka insanlarımıza da örnek olur. Sağ olsun" dedi.

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"OYUNCAK PARA ZANNETTİM"

Ayşe Altıntaş ise "Çöpteki giysilerin yanında cüzdanı fark ettim. Baktım içinde para var. Ben önce çocukların oynadığı oyuncak para zannettim. Sonra çocuklara gösterdim. Çocuklar gerçek para olduğunu söylediler. Ben de karakola teslim ettim" diye konuştu.

Ayşe Altıntaş'ın örnek davranışı olayı duyanlar tarafından takdirle karşılanarak "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

Kaynak: İHA
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Samsun Merkez, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnsanlık ölmemiş: Çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti - Son Dakika


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