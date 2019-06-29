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İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü.

24 dakika önce

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü.

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü...Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek toplayıp teslim ettiler
AYDIN - Aydın'ın turistik ilçesi Didim'e tatil için gelen gurbetçinin, aracına binerken düşürdüğü paraları, esnaf ve vatandaş tarafından sokaktan toplandı. Paraları toplayan esnaf, parayı sahibine teslim etti. İlginç olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Tatil için İngiltere'den gelen gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü. Düşen paralar rüzgarın etkisiyle savrulurken, paraları gören esnaflar ile bazı vatandaşlar yola saçılan paraları topladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esnaflar yaklaşık 1000 poundun üzerindeki parayı topladıktan sonra para sahibini bulmak için çalışma başlattı.Olayı gören güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar aracı tespit edip, sahibine ulaşarak parayı teslim etti.
Olayı ilk gören Resul Sarı adlı vatandaş insanlık vazifesini yerine getirdiklerini belirterek; "Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlarda bana yardımcı oldular. Daha sonra kamera kaydı var mı yok mu diye baktık. Kameralardan aracın plakasına baktık. Araç sahibine ulaştık. Paraları kendisine eksiksiz olarak teslim ettik" diye konuştu.
Sokak esnaflarından Fırat Durmaz ise "Önce kamera kayıtlarına baktık, araç sahibini bulduk. Daha sonra arabanın başında bekledik. Sahibi geldi ve onlarda parayı arıyordu. Paraları sahibine teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi.
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:02 Kaynak: İHA
Didim, İngiltere, Genel
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