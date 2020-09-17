'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü. - Son Dakika

'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü...Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden yaşlı adamı böyle kurtardı

Yaşlı adamın kurtarılma anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyesiyle yokuştan aşağı hızlanarak giden ve sandalyesini durduramayan yaşlı adam, bir gencin dikkati sayesinde kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşlı adamı gören genç, tekerlekli sandalyenin önüne geçerek durdurdu, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bornova İlçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı giden bir yaşlı adamın akülü aracının hareket düğmesi takılı kaldı. Yokuş aşağı hızla giden yaşlı adam, ne yaptıysa aracı durduramadı. Bu sırada bir iş yerinde çalışan Berkay Atış adlı genç yaşlı adamı gördü. Berkay Atış, dükkanından hemen sokağa fırladı. Yaşlı adamın önüne atlayan genç, güçlükle de olsa yaşlı adamın üzerinde olduğu tekerlekli sandalyeyi durdurarak kaza yapmasını önledi. Tüm bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

"İnsanlık görevimi yaptım"

Berkay Atış, yaşadığı olayı anlatarak şöyle konuştu:

"Saat 11 civarıydı. Dükkandaki kömür torbalarını düzenliyordum ve birden çığlık sesleri duydum. Sokakta kavga var sandım. Dükkandan dışarı çıktığımda yukarıdan aşağı tekerlekli sandalyesiyle hızla gelen yaşlı adamı gördüm. Yardım etme ihtiyacı duydum, insanlık görevimi yaptım. Hemen tekerlekli sandalyenin önüne geçtim. Yaşlı adam ve arkasında koşturan kız şoka girmişlerdi. Normalde burada herkesi tanırım; ama onları ilk defa gördüm. Allah'a şükür herhangi bir kaza yaşanmadı" ifadelerini kullandı.