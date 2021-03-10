İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti

10.03.2021 22:29

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti 25 yıllık usta Mustafa Karataş: "Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin" Ankara'da gece otururken hesabına 19 bin lira yattığını gören 4 çocuk babası Mustafa Karataş, paranın...

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti

25 yıllık usta Mustafa Karataş:

"Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin"

ANKARA - Ankara'da gece otururken hesabına 19 bin lira yattığını gören 4 çocuk babası Mustafa Karataş, paranın sahibi Murat Akdeniz'e ulaşarak 19 bin lirayı teslim etti.

4 çocuk babası olan 25 yıllık döner ustası Mustafa Karataş, bir gece telefonuna gelen mesajla şoka uğradı. Mesajda hesabına 19 bin liralık para girişi olduğunu gören Karataş, hemen bankayı arayarak paranın kendisine ait olmadığını belirtti. Bir haftalık uğraş sonucunda banka aracılığıyla paranın asıl sahibi 28 yaşındaki Murat Akdeniz'e ulaşan Karataş, kendisine parayı teslim edeceğini söyledi. Murat Akdeniz, kendisine ait olan parayı almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Akdeniz, insanlığın ölmediğini kanıtlayan döner ustası Mustafa Karataş'la buluşup 19 bin lirasını teslim aldı.

"Başkası olsa muhtemelen yapmazdı"

Alacaklısının 19 bin lirayı gönderirken hesap numarasında yanlışlık yaptığını anlatan Murat Akdeniz, "Bir alacağım Bursa'dan para gönderecekti. Benim 472 ile başlayan hesap numaram ve Mustafa Bey'in 772 ile başlayan hesap numarası karışmış. Arkadaşımız yanlışlıkla Mustafa Bey'in hesabına para atmış. 19 bin liraya yakın bir meblağ. Sağ olsun Mustafa Bey de insanlığını gösterip bankaya ulaşmış. Mustafa Bey de 'Ankara'ya gelin, kimliğinizi gösterip parayı teslim alabilirsiniz' dedi. Herkesin önünde ona teşekkür ediyorum. Başkası olsa muhtemelen yapmazdı" diye konuştu.

"Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin"

Karşı tarafın hesap numarasında yanlış yaptığını, üstelik asıl göndermek istediği kişi ile kendi adının baş harflerinin aynı olduğunu anlatan Mustafa Karataş, "Gece evde oturuyordum telefonumu karıştırıyordum. Bir baktım hesabıma 19 bin liralık para yatmış. Bankayı aradım. Böyle bir para benim değil dedim. Para benim değildi. Kurban olduğum Allah benim olmayan parayı bana yedirmesin. İnsanlara da örnek olması ve duyarlı olmalarını istiyorum. Karışıklık Bursa'da bir arkadaş Murat Bey'e para havalesi yapıyor. Onun ismi ile benim ismim de M ve U harfleri ile başlıyor. IBAN numarasından da bir numara eksik oluyor. Benim hesabıma düşüyor para. İnsanlık ölmedi ve ölmemesini de istiyoruz zaten. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Gölbaşı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Aktay 2021 yılının ahilik yılı olduğunu hatırlattı. Aktay, 47 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Karataş'ın yaptığının ahilikten gelen bir davranış olduğunu, 19 bin lirayı asıl sahibine verdiği için teşekkür ettiğini kaydetti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti
İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti

Mustafa Karataş, Karataş, Ankara, Mevla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika


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