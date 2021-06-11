"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti - Son Dakika

Adana- Mersin arasında yolcu taşıyan makinist, hızla gittiği sırada uzaktan bir atın raylarda durduğunu gördü. Hemen ayaklarını fren pedalına atan makinist, treni ata yaklaşmadan durdurdu.

EZİLMEMESİ İÇİN KENARA ALDI

Merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent mevkiinde durduğu öğrenilen trenden inen makinist, talihsiz hayvanı ezilmemesi için kenara aldı.

HAYVAN SEVGİSİ TAKDİR TOPLADI

Raylara yakın bir yere bağlı olan yuları çözen makinist, hayvanı güvenlik bölgeye aldığından emin olduktan sonra yoluna devam etti. Makinistin hayvan sevgisi, görenlerden alkış aldı.