Adana- Mersin arasında yolcu taşıyan makinist, hızla gittiği sırada uzaktan bir atın raylarda durduğunu gördü. Hemen ayaklarını fren pedalına atan makinist, treni ata yaklaşmadan durdurdu.
Merkez Akdeniz ilçesi Yenitaşkent mevkiinde durduğu öğrenilen trenden inen makinist, talihsiz hayvanı ezilmemesi için kenara aldı.
Raylara yakın bir yere bağlı olan yuları çözen makinist, hayvanı güvenlik bölgeye aldığından emin olduktan sonra yoluna devam etti. Makinistin hayvan sevgisi, görenlerden alkış aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti - Son Dakika