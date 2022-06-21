İnsanlık ölmüş dedirten anlar! Yanlarında sara nöbeti geçiren adamı umursamadan okey oynadılar - Son Dakika
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İnsanlık ölmüş dedirten anlar! Yanlarında sara nöbeti geçiren adamı umursamadan okey oynadılar

21.06.2022 11:25

Bursa'da bir kıraathanede oturan sara hastası adam nöbet geçirdi. Kıraathanede bulunanlar ise sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sara hastası adama aldırış etmeden okey oynamaya devam etti.

Çınarönü Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede oturan sara hastası adam, bir anda nöbet geçirdi. Hasta adamın yardımına hemen kıraathanedekiler koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdiler.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, nöbet geçiren adama müdahale ederken kıraathanede bulunan çaycı çay dağıtımına devam etti. Bazı masada vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden okey oynadı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Nöbet geçiren adam sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da sara nöbeti geçiren adama aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

"ÇAYCI ÇAY DAĞITMAYA DEVAM ETTİ"

O anları görüntüleyen Muhsin Türker, "Dün kıraathanede üzücü bir olay yaşandı. Kafa dağıtmak için çayımızı içip okeyimizi oynuyorduk. Sara hastası olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz bir ağabeyimiz nöbet geçirdi. Biz hemen abimizin yanına giderek ilk müdahalede bulunmak istedik. Su verdik ama, ilk yardım tecrübemiz olmadığı için hemen sağlık ekiplerine bilgi verdik. Sağlık ekipleri geldi, müdahalede bulundu. O esnada bazıları okey oynuyordu, bazıları ıstakalarını çevirmiş hastanın gitmesini bekliyordu. Çaycı çay dağıtımına devam ediyordu. Çok şükür durumu iyiymiş. Bugün kıraathaneye geldi çayını içti gitti." diye konuştu. Kıraathane sahibi ise olayı görünce 112'den yardım istediğini kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İnsanlık ölmüş dedirten anlar! Yanlarında sara nöbeti geçiren adamı umursamadan okey oynadılar - Son Dakika

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