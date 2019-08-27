Son Dakika Haberleri: "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi
Son Dakika Genel Haber

"İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

1 saat önce

"İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi -"Boğulma deneyi yapayım derken gerçekten boğulacaktım"BURSA - Bursa'da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı, kimse yardımına gitmedi.

"İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

-"Boğulma deneyi yapayım derken gerçekten boğulacaktım"

BURSA - Bursa'da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı, kimse yardımına gitmedi.

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi. Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimsenin oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.

Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.

Mudanya, Keskin, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi
Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 12:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]