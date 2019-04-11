İnsanlık Tarihinde Böyle Bir Doğum Gerçekleşmedi - Anne Gerçekleştirdiği Doğumla Rekor Kırdı.
1 saat önce
İnsanlık Tarihinde Böyle Bir Doğum Gerçekleşmedi - Şanslı Anne Gerçekleştirdiği Doğumla Rekor Kırdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:37 Kaynak: Youtube
İnsanlık Tarihinde Böyle Bir Doğum Gerçekleşmedi - Şanslı Anne
Gerçekleştirdiği Doğumla Rekor Kırdı...
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