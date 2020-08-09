- İnsanlık tarihine festival tadında yolculuk - Son Dakika

- İnsanlık tarihine festival tadında yolculuk

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Arkeofest 2020, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere arkeoloji meraklılarını Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta buluşturdu.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark'tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi değerini ülke vitrinine çıkaracak bir faaliyete daha imza attı. Kazı çalışmalarının 2004 yılında başladığı Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta Büyükşehir Belediyesi sürece 2009 yılında dahil oldu ve arkeolojik kazılarda 8500 yıl öncesi hayat izleri bulunan bölge Arkeopark olarak şehre kazandırıldı.

Neolitik, kalkolitik ve Osmanlı dönemine ait canlandırma köylerinin oluşturulduğu alan ziyaretçilerine insanlık tarihinde bir yolculuk imkanı sağlarken, Arkeopark'ın Türkiye ve dünyaya tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından Arkeofest 2020 etkinliği düzenlendi. Bursa dışından da yoğun ilgi gören etkinliğe İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden arkeoloji meraklıları katıldı. Geceyi alana kurulan çadırlarda geçiren katılımcılar, atölye çalışmalarına da katılarak, drama atölyesinde o çağlarda insanların olaylara nasıl tepki verebileceğini tartıştı, kil atölyesinde kap kacak yaptı ve kumaş üzerine elle baskıyı öğrendi. Aynı zamanda katılımcılar oluşturulan özel alanda toprak altına gizlenmiş eserleri, arkeolojik kazı yöntemleriyle bulmaya çalıştı.

Çağlar öncesine yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Nilüfer ilçe Başkanı Eşref Kurem ile birlikte Arkeofest'e katılan arkeoloji meraklılarını ziyaret etti. Atölye çalışmalarına katılan misafirlerle sohbet eden Başkan Aktaş, kumaşa baskı atölyesinde bizzat baskı uygulamasını kendisi yaptı. Dünyada öne çıkan özel ve önemli birçok kadim şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, antik dönemlerden bugünlere uzanan tarihinde, dünya kültürünün harmanlandığı merkezlerden bir olma başarısını gösteren Bursa'nın da bu kentlerden biri olduğunu vurguladı. Uygarlıklar beşiği Bursa ve çevresinin, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'nın medeniyet birikiminin en önemli göstergelerinden biri de Aktopraklık'ta gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıktı. Arkeopark, bir açıkhava müzesi olarak, kentin kültürel mirasına ve 8500 yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik değerlerine şahit olma şansı sunuyor. Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz Arkeofest 2020 ile arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen arkeoloji bilimini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bursa'nın antik çağlara ait yaşam ve üretim biçimleri canlandırmalarının bulunduğu Arkeopark'ın doğal atmosferi içinde yaptığımız iki günlük çadırlı kampta arkeolojinin kullandığı bilimsel yöntemler ve ilgili faaliyetlerin bulunduğu atölyeler yapılıyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden katılımın olması bizi sevindirdi. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik ancak bunu zamana yayarak öğrencilere, hanımlara, toplumun farklı kesimlere hitap edecek şekilde kapsamını daha da genişleterek sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul'a katılan Öğretmen Nermin Yavaş, bu faaliyetin tüm şehirlere örnek olması gerektiğini söyledi. İki gün boyunca doğa ve tarihle iç içe iki gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yavaş, atölye çalışmalarından büyük keyif aldığını belirterek, etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Özel bir şirkette pilot olan ve etkinliğe İstanbul'dan katılan Haluk Öz de daha önce Uludağ'da yapılan Astrofest etkinliğine katıldığını belirterek, bu etkinliği duyunca da hiç düşünmeden ailesiyle birlikte Bursa'ya geldiğini söyledi.