İnsanlık tarihini etkileyen buluş: Aşı - Son Dakika
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İnsanlık tarihini etkileyen buluş: Aşı

27.04.2022 16:37
İnsanlık tarihini etkileyen buluş: Aşı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Aşı karşıtlığını önlemek sorumluluğumuz olmalıdır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Aşı karşıtlığını önlemek sorumluluğumuz olmalıdır. Aşılar çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklara karşı sizin çocuğunuzu korumanın yanında, hastalıkların çocuktan çocuğa yayılımını önleyerek büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar" dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan "Aşı Haftası" nedeniyle aşının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Aşının insanlık tarihini etkileyen çok önemli bir buluş olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Dünyada her yıl aşı ile önlenebilir hastalıklardan 2-3 milyon çocuk ölmektedir. Küresel aşılama ile bunun 1,5 milyonu önlenebilir. Aşılar çocuk felci, tetanoz, difteri gibi ölümcül hastalıklara karşı sizin çocuğunuzu korumanın yanında, hastalıkların çocuktan çocuğa yayılımını önleyerek büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar" diye konuştu.

"ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ HASTALIKLARI ÖNLEMEK"

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Biz hekimlerin öncelikli görevi, hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıkların önlenmesini sağlamaktır. Aşılar bu amaca hizmet ederken elimizdeki en önemli araçtır. Ülkemizde aile sağlığı merkezlerinde 13 hastalığa karşı ücretsiz aşılama yapılmaktadır. Her yıl bu sayede 14296 çocuğun ölümü engellenmektedir. Çocuklarımız ve ülkemizin sağlıklı geleceği için çocuklarımızı aşılatmalıyız" şeklinde konuştu.

"DÜNYA'DA AŞILANMA ORANLARINDA DÜŞÜŞ VAR"

Son yıllarda aşılamanın kanıtlanmış faydaları iyi bilinmesine rağmen çocukluk çağındaki aşılanma oranlarında global bir düşüş yaşandığının altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Avrupa'da 2017 verilerine göre kızamık vaka sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat arttığı ve tanı alan vakaların yüzde 87'sinin aşılanmayı reddettiği tespit edilmiştir. Yine Avrupa'da boğmaca, tetanoz ve difteri aşısı ile bağışıklama oranı yüzde 92'ye, Amerika'da yüzde 91'e kadar düşmüştür" ifadelerini kullandı.

"AŞI KARŞITLIĞINI ÖNLEMEK SORUMLULUĞUMUZ OLMALI"

Türkiye'de de genel aşılanma oranlarında düşüş yaşandığı belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Çebi, "Ülkemizde kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, konjuge pnömokok ve Hepatit B aşıları ile bağışıklama oranları 2016 yılında yüzde 98 iken sonraki yılda yüzde 96'ya gerilemiştir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı için belirlediği 10 küresel sorun içerisinde aşı reddine de yer vermiştir. Bu bağlamda aşı karşıtlığını önlemek toplumsal bir sorumluluk olmalıdır" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Çocuk Sağlığı, Liv Hospital, Çocuk, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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