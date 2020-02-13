İnsanlık yararına teknolojiler, TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsanlık yararına teknolojiler, TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

İnsanlık yararına teknolojiler, TEKNOFEST'te yarışacak

6 saat önce

"TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek.

İnsanlık yararına teknolojiler, TEKNOFEST'te yarışacak, System.String[]

"TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, geçen yıl 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük havacılık etkinliği olmayı başaran TEKNOFEST'in, bu yıl Gaziantep'te yapılacağı hatırlatıldı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmalarının oluşturduğu, 2019'da 19 farklı yarışma düzenlendiği, bu yıl yarışma sayısının 23'e çıkarıldığı aktarıldı.

AFAD'ın desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarmalarının amaçlandığı ifade edildi. Yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde "afet yönetimi, sağlık ve ilk yardım ile sosyal inovasyon" kategorilerindeki sorunları çözmenin, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymanın, bu projelerin özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat. Yarışmaya "www.teknofest.org" adresindeki başvuru formu doldurularak başvurulabilecek. Yarışmada, ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite ve mezun yetişkinler klasmanında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara onar bin, ikinci olan takımlara beşer bin ve üçüncü olan takımlara üçer bin lira ödül verilecek.

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanlık yararına teknolojiler, TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]