İnsanoğlunun küresel ısınma ile gelen yeni kabusu: PyroCb yangın bulutları - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnsanoğlunun küresel ısınma ile gelen yeni kabusu: PyroCb yangın bulutları - Son Dakika Dünya

İnsanoğlunun küresel ısınma ile gelen yeni kabusu: PyroCb yangın bulutları

6 saat önce

Bilim insanları Avustralya'daki yangınlar sonrası değişken ve tutarsız hava koşullarının yeni bir realite haline gelebileceği uyarısı yaptı.

İnsanoğlunun küresel ısınma ile gelen yeni kabusu: PyroCb yangın bulutları, System.String[]

Bilim insanları Avustralya'daki yangınlar sonrası değişken ve tutarsız hava koşullarının yeni bir realite haline gelebileceği uyarısını yaptı.


Atmosferde yıldırım, hortum ve fırtına yaratan pyrokümülonimbus (kısa adıyla pyroCb) bulutlarının bundan sonra daha sıklıkla oluşacağı, bu bulutların köz halinde olan sönmemiş ağaçları etrafa, uzak mesafelere püskürterek yeni yangınlara sebebiyet verdiği kaydediliyor.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:58 
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