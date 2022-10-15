İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti - Son Dakika
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İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti

15.10.2022 13:07

- İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti Çankırı'da düzenlenen "İlimde Bilim Şenliği"nde dans eden insansı robot, öğrencileri dans ettirdi.

- İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti

ÇANKIRI - Çankırı'da düzenlenen "İlimde Bilim Şenliği"nde dans eden insansı robot, öğrencileri dans ettirdi. Öğrencilerin robota eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "İlimde Bilim Şenliği" öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 3 gün boyunca süren şenlikte 29 farklı atölyede, öğrencilerin alanında uzman rehberler eşliğinde hazırladığı bilimsel projeler yer aldı. Öğrencilerin bilimi deneyimleyerek öğrendiği şenlikte kodlama, yazılım, 3D yazıcılarla hazırlanan çeşitli çalışmalar sergilendi. Şenlikte yer alan insansı robotun şovları ise öğrencileri doyasıya eğlendi. Öğrencilerin dans eden robota eşlik etmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlik hakkında bilgi geren Öğretmen Sinan Özlü, "İlimde Bilim Şenliği adıyla gerçekleştirdiğimiz projede, 29 tane atölye 5 söyleşi ayrıca bilim gösterileri ve robot şovlarımız var. Mini Ada Robot'un şovları farklı illerden katılan katılımcılarımızdan ilgi gördü. Atölye liderlerimizle öğrencilerimizin bilimi eğlenceli bir şekilde görebildikleri, uygulamalı olarak gerçekleştirebildikleri, bilimin gerçek eğlenceli yüzünü görme şansı elde ettikleri bir şenliğimiz oldu. Şenliğimizde ana okulları, ilkokullar, ortaokulları, orta öğretim kurumları, Çankırı halkı, üniversite öğrencileri olmak üzere tüm herkesin katılımlarına açık. Ger kitleye uygun, her seviyede gerçekleştirilen atölyeler mevcuttur" dedi.

Şehit Mehmet Ata Tekniki Meslek ve Anadolu Lisesi Öğrencisi Buğra Kurucu da şenlikte yaptıklrı çalışmaları sergilediklerini ifade ederek, Çoğunlukla kendi bahçe motorlarımız, kendi okulumuzda sattığımız ürünlerimiz ve canlı hayvanlarımız var. Okulumuzda 30'a yakın büyük baş hayvanımız ve 50'ye yakın küçükbaş hayvanımız bulunmakta. Çoğunlukla dışarıya ve içeriye süt satımı veya daha başka bahçe ürünlerini satmaya devam etmekteyiz. Burada da ürettiğimiz ürüneri sergiledik" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsansı robot dans gösterisi ile eğlendirdi, öğrenciler eşlik etti - Son Dakika
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