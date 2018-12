İnsansı Robot" ile Yarışa Hazırlanıyorlar

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitim gördüğü Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Yavuz Berk Dinler, Hamza Aksin ve Yağmur Koçakelçi, eğitim amaçlı tasarladıkları "insansı robot" ile Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması'na katılacak.

Bingöl BİLSEM'de İnsansı Robot proje ekibinde yer alan öğrenciler Dinler, Aksin ve Koçakelçi, okullarındaki eğitimlerinin ardından özel yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla merkeze devam ediyor.



Öğrenciler, merkezde alanlarında uzman öğretmenlerden eğitim alıyor.



Eğitimler sırasında "insansı robot" yapan üç öğrenci, MEB tarafından lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla 10-12 Nisan 2019'da düzenlenecek 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na hazırlanıyor.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedefleyen öğrencilerden Dinler, hareketli robot kullanıcı arayüzü ile çalışan ve eklem yerlerinde 16 motor kullandıkları robotlarının insanın birçok özelliğini taklit etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.



Kollara ve bacaklara takılan motorlar sayesinde robot hareketlerini yazılımla kontrol ettiklerini anlatan Dinler, "Robotumuzu yarışmaya hazırlıyoruz. Her hafta yazılım üzerinde hassas değişiklikler yapıyoruz. Deneme yanılma yoluyla robotumuzu daha güçlü, donanımlı ve hızlı bir hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.



Dinler, hedeflerinin yarışmada şampiyonluğu elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.



Bilgisayar Öğretmeni Rıfat Aslan da merkezde robotik atölyesinde öğrencilerine robot ve kodlama eğitimi verdiklerini belirterek, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilerin seviyelerine göre aldıkları kodlama eğitiminin ardından robot yaparak, bu bilimi nerelerde uygulayabileceklerini gördüklerini söyledi.



Robotik dersine katılan öğrencilerin birçok farklı robotu kendilerinin tasarlayıp ürettiklerini anlatan Aslan, şu bilgileri verdi:



"Lise grubundaki öğrenci arkadaşlarımız insansı robot yaptı. Yarışmaya hazırlanıyorlar. Çocuklar kodlama eğitimi ile bu robotun montajını yaptı. Çocuklar el becerilerini işin içine katarak robot montajlarını gerçekleştiriyor. Bu şekilde geleceğin mucitlerini ve mühendislerini yetiştiriyoruz. Yetenekli olan öğrenciler de kendi bilgi ve birikimlerinin farkına vararak mesleki alanda da kendilerini geliştiriyorlar."



"Merkezde, sınav, not ve karne yok"



BİLSEM Müdürü Mahmut Yılmaz ise normal eğitimlerine okullarında devam eden özel yetenekli öğrencileri, kabiliyetlerine göre geleceğe hazırladıklarını söyledi.



"Özel yetenekli öğrencilerin eğitim süreçlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitimler destek eğitimleri kapsamında veriliyor. Çocuklar haftada en az 2 gün destek eğitimi almaya geliyorlar." diyen Yılmaz, genel yetenek, resim ve müzik alanında eğitim verildiğini söyledi.



Yılmaz, "Merkezde, not, karne, sınav, yazılı yok. Burada öğrenciler yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Yaptıkları işten zevk alıyorlar. Yeni kurulan bir kurum olmamıza rağmen öğrenci sayımız 100'ü geçti." şeklinde konuştu.



- "Amacımız, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak"



İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, yarışmaya hazırlanan öğrenciyi tebrik ederek, merkezin önemine değindi.



Merkez sayesinde yetenekli öğrencilerin kendilerini geliştirme fırsatı bulunduğunu anlatan Engin, "Temel amacımız çocuklarımızı akademik alanda yetiştirmelerinin yanı sıra onları ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda üretken hale getirmektir, çocuklarımızın burada yaptıkları çalışmalarla düşünen, üreten, yorumlayan, analiz yapabilen, sentezleyen birey olmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

