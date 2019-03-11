Son Dakika Haberleri: İnsansı Robota Yüz Eklendi, Mimik Kabiliyeti Artırıldı

İnsansı Robota Yüz Eklendi, Mimik Kabiliyeti Artırıldı

5 dakika önce

KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı.

İnsansı Robota Yüz Eklendi, Mimik Kabiliyeti Artırıldı, System.String[]
KONYA'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zeka sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.

Konya'daki Akınrobotıcs fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor. Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.

Akınsof ve Akınrobotıcs Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zeka sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zeka sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor" dedi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:26 Kaynak: DHA

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