İnsansız araçlar uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika

İnsansız araçlar uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

08.04.2021 14:48
İnsansız araçlar uygulama ve araştırma merkezi kuruldu, System.String[]

Altınbaş Üniversitesi, Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduğu. Kurulan merkez ile TOGG için bazı parçalar geliştirilip üretmek ve süreçlerde rol almak hedefleniyor.

Altınbaş Üniversitesi, Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduğu. Kurulan merkez ile TOGG için bazı parçalar geliştirilip üretmek ve süreçlerde rol almak hedefleniyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil TOGG'un paydaşları arasında yer almaya aday olan Altınbaş Üniversitesi, Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduğunu açıkladı. Üniversite, bünyesinde kurulan merkez ile TOGG için bazı parçalar geliştirip üretmeyi ve süreçlerde rol almayı hedefliyor.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, müdürlüğünü üstlendiği merkezin kuruluşunun ve hikayesinin üniversite bünyesinde üç yıl önce kurulan elektrikli araç takımı EVA Team'in yürüttüğü çalışmalara dayandığını söyledi.

"İKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üy. Süleyman Baştürk, "Takım bünyesindeki çalışmalar sonucunda bugüne kadar iki elektrikli araç üretildi. EVA I ve EVA II adlı bu araçlar Uluslararası Efficiency Challenge Alternatif Enerjili Araçlar Yarışmalarına katıldı. İlk yılki EVA I adlı araç Elektromobil Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu, aynı zamanda jüri özel ödülünü kazandı. Pandemi şartlarında geçen yıl üretilen ikinci araç EVA II ise 100'den fazla ekibin başvurduğu Efficiency Challenge'ta piste çıkma başarısı gösteren ilk 10 araç arasında yer aldığı belirtilerek EVA Team, geçen yıl aynı zamanda Teknofest kapsamında düzenlenen Robotaksi binek otonom araç yarışmasına başvurdu ve 132 takım arasında ilk 10'a girdiği açıklandı" ifadelerini kullandı.

"YARIŞMALAR İL BİLGİMİZİ ARTTIRIYORUZ"

EVA Team'in Teknofest kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışması ile İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmalarına da katılacağını kaydeden Dr. Baştürk, "Yani EVA Team bünyesinde dört proje ile dört yarışmaya katılıyoruz. İşte tüm bu araçların üretimi ve katıldığımız yarışmalar ile elde ettiğimiz bilgi birikiminin kalıcı hale gelebilmesi için kurumsal bir yapıya aktarılmasını istedik. Bunun da üniversite bünyesinde kurulacak bir Uygulama ve Araştırma merkezi ile olabileceğini düşündük" dedi.

MOTORLU YERİNE ELEKTRİK VE OTONOMLU ARAÇLAR

Tüm dünyada içten yanmalı motorlu araçların yerini hızla elektrikli ve otonom özelliklere de sahip araçlara bırakacağına işaret eden Baştürk, "Elektrikli araçların, insansız ve otonom araçların her alanda artacağını öngördüğümüz için biz de bir merkez kurup uygulamalı araştırmalar ve projeler yapmak, buradan çıkacak teknolojiyi ürüne dönüştürerek toplumun hizmetine sunmayı amaçladık" şeklinde konuştu.

"TAMAMEN BİZ TASARLADIK"

Baştürk, merkezde geliştirdikleri çözümlerin patentini alıp prototipini üretip sonra da ticari ürüne dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatarak şöyle konuştu:

"EVA Team bünyesindeki projelerimizde kullanılan araç gövde ve şasi tasarımları, elektrik motoru tasarımı, motor sürücüsü tasarımı ve batarya yönetim sistemi kartı, araç kontrol sistemi kartı, yerleşik şarj birimi kartı gibi diğer elektronik kartların tasarımları ile otonom aracımızın otonom sürüş algoritmaları tamamen bize ait. Bunları tamamen özgün olarak kendimiz tasarladık, ürettik, yarışlara katıldık. Bu yılki yarışmalarda da aynısını yapıyoruz. Yeni elektrik motorumuzun sargılarını arkadaşlarımız yeni bitirdiler, yakın zamanda testlerini yapacağız. Dolayısıyla patent konusunda önceliğimiz bugüne kadar geliştirdiğimiz, yukarıda saydığım ürün ve çözümler olacak."

HEM ÖZEL SEKTÖR HEM KAMUYLA SIKI İŞ BİRLİĞİ

Üniversitesi'nin gerek mali kaynak gerekse araştırmacı kaynağını sağlayarak Merkez'in çalışmalarını hızlandıracağını kaydeden Baştürk, "Burada yapacağımız çalışmalarla TOGG'un kimi alt projelerini birlikte yürütmeye talibiz. Onlarla bu konularda görüşmeler yapacağız. Benzeri şekilde bu alanda çalışan farklı sanayi firmaları ve kamu şirketleriyle görüşeceğiz. Dolayısıyla hem özel sektör hem kamu ile sıkı iş birliği içinde bu alanda projeler geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"DRONE ÜRETME PROJEMİZ VAR"

Elektrikli Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin son zamanlarda kullanım alanları ve örnekleri giderek artan dronelar ile ilgilendiğini de vurgulayan Dr. Süleyman Baştürk, "Gerek sabit kanatlı gerek döner kanatlı dronelar üretme projelerimiz de var. Bunlar otonom görevler de üstlenebilecek ve yapabilecek. Arkadaşlarımız sabit kanatlı drone geliştirdi, üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Döner kanatlı versiyonlar için de hazırlıklar ve planlamalar devam ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.


İnsansız araçlar uygulama ve araştırma merkezi kuruldu

Süleyman Baştürk, Üniversite, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnsansız araçlar uygulama ve araştırma merkezi kuruldu - Son Dakika


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