İnsansız doğa balıklara yaradı - Son Dakika

Tokat'tan geçen Yeşilırmak nehrine irili ufaklı balık sürüsü akın etti.



Ramazan Bayramı nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması doğal yaşama yaradı. 4 gündür insanlardan uzak kalan ormanlar, parklar, ırmaklar adeta yenilenirken, yaban hayvanları rahat bir nefes aldı. Tokat'tan geçen Yeşilırmak nehri de balık sürülerinin geçişlerine tanıklık etti. Binlerce yavru balık ırmak kenarlarında sürüler halinde dolaştı. Büyük boylu balıklar ise akıntıya karşı yüzerek derelere ulaşmaya çabası kameralara yansıdı. - TOKAT