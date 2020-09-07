İnsansız Hava Aracı 'Alpagut'a yeni destek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Mühendislik Geliştirme Kulübü öğrencilerinin kurduğu "Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı" ürettikleri insansız hava aracı (İHA) "Alpagut" ile yarışmaların son aşamasını da başarıyla geçtiler. TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında 12'si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı organizasyonda başarılı bulunan Bartın Üniversitesi öğrencileri son aşamayı da geçerek 4 bin TL İHA geliştirme desteği daha almaya hak kazandılar. Bir önceki aşamalarda 8 bin TL destek alan öğrenciler, son aşama ile birlikte TÜBİTAK tarafından toplamda 12 bin TL'lik bir desteğe layık görüldü.

"Finale kalmaya hak kazandığımız için çok mutluyuz"

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı Takım Kaptanı Serkan Özdemir ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, "Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak donanımlı ve güçlü insansız hava araçları üretmek; değişime ve gelişime öncü çalışmalar yaparak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek, "'İstikbal göklerdedir' sözünden hareket ile göklere de imzamızı atacak öğrencilerimize, geleceğimizin mühendislerine ve ülkemizin beyin gücüne inanıyoruz. Onlara olan bu güvenimizle elimizden gelen tüm desteği veriyor, gelişimlerine destek oluyoruz. Her biri önemli yetkinlikler kazanarak geleceğe sağlam adımlar atan öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Onlara destek veren Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök'ü, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Handan Ucun Özel'i, KÜSİ İl Temsilcimiz ve Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı'yı, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu'nu tebrik ediyorum. Ayrıca bizlerle yol arkadaşlığı yaparak çalışmalarımıza destek veren Bartın TSO Başkanımız Sayın Halil Balık'a, Bartın Genç İş Adamları Derneği'ne (Bartın GİAD), Akın İnşaat'e, Tapu ve Kadastro Mühendislik Bürosu'ndan Hüseyin Uçkun'a, Kompozitshop'a, Aslanoğlu Motor's'a, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tuncay Maden'e de teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Takım Kaptanlığını Serkan Özdemir'in yaptığı Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı'nda Yazılım Ekip Kaptanı Onur Yalçın Bağönü, Tasarım Kaptanı ve Pilot Özgür Uzunca, Elektronik ve Elektrik Sistemleri'nde Hamza Maral, Yazılımda Simülasyon ve Otonom Sistemler'de Erkan Oygun, Haberleşme ve Yazılım Entegrasyon'da Berat Arslan, Görüntü İşleme'de Yunus Bulut ile Mahire Irmak Güner, Araştırma ve Geliştirme'de Merve Duman, Samet Şal ve Çağatay Samet Yavuz yer alıyor. - BARTIN