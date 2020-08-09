İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti - Son Dakika

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

Operasyonlarla ağır darbe alan PKK 'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini ( TSK ) suçlamak, Türkiye 'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:23

Kaynak: AA

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