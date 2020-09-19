İnsansız hava araçları Gaziantep semalarında yarıştı - Son Dakika

Geleceği değiştirecek insansız hava araçları (İHA) için TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen İHA Yarışması, Gaziantep Alleben Göleti'nde yapıldı. Yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2019'da ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım devam ederken, Gaziantep Alleben Göleti'nde TÜBİTAK tarafından İHA Yarışması düzenlendi. Yarışmada, genç yetenekler geliştirdikleri insansız hava araçları ile geleceğin teknolojilerine hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, yarış için hazırlanan tüm takımları ziyaret ederek gençlerin insansız hava aracı yarışmasındaki heyecanına ortak oldu.

"TÜRKİYE İHA TEKNOLOJİSİNDE DÜNYADA HATIRI SAYILIR BİR NOKTAYA GELDİ"

Gaziantep Alleben Göleti'nde düzenlenen İHA yarışması sırasında gerçekleştirilen basın lansmanında açıklamalarda bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Teknofest üçüncü yılında 81 ilimizden ve dünyada onlarca ülkeden 100 bin başvuru ile bir dünya rekoruna daha imza atıyor. İki binli yıllarda bizler de buradaki gençler gibi ufak sayılabilecek insansız hava araçlarını geliştirme uğraşıyorduk ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldi İHA teknolojisinde. İnşallah siz gençler de bu bayrağı çok daha öteye, çok daha ileri seviyeye taşıyacaksınız. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp kendi alanlarınızda bu alanların kurucuları ve liderleri olacaksınız. Ülkemizin uzay ve havacılık macerasında hak ettiği yere gelmesinde çok iyi roller alacaksınız. Bu anlamda Teknofest milli teknoloji hamlesinin adeta sürücü motoru anlamında bir görev görüyor. Ayrıca Teknofest milli teknoloji hamlesinin paradigmasını oluşturması açısından çok kıymetlidir. Ben özellikle bu yarışmalara ilgi gösteren genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"TEKNOFEST'E KATILAN GENÇLERİMİZ BU BAYRAĞI ÇOK DAHA YÜKSEĞE TAŞIYACAK"

Teknofest'te katılan ve yarışan gençlerin Türkiye'nin geleceğine olumlu anlamda yön vereceğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofest'i Gaziantep'te Anadolu ile buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Gaziantep Teknofest'in heyecanına heyecan kattı. Bugün de Teknofest kapsamındaki insansız hava araçları yarışlarını düzenliyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda bu yarışmalara katılan gençlerimiz bu bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaklar. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu projelere her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün bu festivalle belki de ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar bu festival vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp, bir projeye imza atma deneyimi yaşayan gençlerimiz ileride Türkiye adına pek çok projeyi hayata geçirebilecek özgüveni kazanıyor olacaklar" ifadelerini kullandı.

"BU ETKİNLİKTE DOKUZ AYLIK BİR EMEK VAR"

Etkinliğin ciddi bir emek işi olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bu etkinlikte dokuz aylık bir emek var. Bu nedenle başta T3 Vakfı'ndan Haluk bey, Selçuk bey ve Ömer beye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'a, yereldeki paydaşlara herkese teşekkür etmek gerek. Herkesin bu projede ciddi katkısı var. Yarışmacıların ciddi katkısı var. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin inşallah" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında gerçekleştirilen İHA yarışması, İHA konusundaki farkındalığı artırarak katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla Uluslararası ve Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması olmak üzere döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Liselerarası İHA yarışmasına başvuru yapan 291 takım arasından 79'u başarılı bulunarak lise kategorisinde yarışlara katılmaya hak kazandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası İHA Yarışmasına ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı. Sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya yurtdışından 12, yurtiçinden 324 olmak üzere toplamda 336 takım başvuruda bulundu. Uluslararası kategoride başarılı bulunan 115 takım yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 21 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Teknoloji yarışmalarına pandemiye rağmen bu yıl toplam 20 bin 197 takım başvuru yaparak yeni bir rekor kırıldığı vurgulandı.

#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde ziyaretçiye kapalı olarak gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2020 sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)