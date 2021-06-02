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İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı - Son Dakika

İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı

02.06.2021 13:03

Suçla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak operasyonel gücünü artıran polis, son 5 yılda etkisiz hale getirilen 300'ün üzerindeki teröristi envanterindeki insansız hava araçlarını kullanarak tespit etti.

Suçla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak operasyonel gücünü artıran polis, son 5 yılda etkisiz hale getirilen 300'ün üzerindeki teröristi envanterindeki insansız hava araçlarını kullanarak tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, insansız hava araçlarının sevk ve idare edildiği merkezin kapılarını AA'ya açtı.

Havacılık Daire Başkanlığının Türkiye genelindeki 8 filosunun 4'ünde konuşlu İHA ve SİHA'ların aktardığı anlık görüntülerin izlenebildiği merkezde, zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak suç ve suçluyla mücadelede etkin şekilde rol oynayan onlarca pilot bulunuyor.

Bu pilotlardan soyadı güvenlik gerekçesiyle verilmeyen komiser Caner, merkezin faaliyetlerini, eğitim süreçlerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

İnsansız hava araçlarının terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesi, takibi ve güvenliğinin sağlanmasında, kara yolu trafik güvenliği denetimlerinin yanı sıra, orman yangını, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerde, arama kurtarma ile keşif gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanıldığını belirten Pilot Komiser Caner, polis teşkilatının tüm birimleriyle eş zamanlı ve koordineli çalışarak operasyonel görevler üstlendiklerini söyledi.

"Yaklaşık bir senelik eğitim sürecimiz var"

İHA ve SİHA'ların kumandasının başına geçmek için çok çalıştıklarını anlatan Caner, uzun ve zorlu eğitim sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"İHA pilotuyla ilgili ihtiyaç hasıl olduğunda Havacılık Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde alım ilanı paylaşmaktadır. Rütbeli personelden alım yapmaktayız. Gerekli şartlara haiz rütbeli personel, bu alımlara başvuru yapmakta daha sonra bunlardan uygun olanlar mülakat aşamasına çağrılmaktadır. 7 aşamalı sınav sürecimiz var.

İngilizce yeterlilik sınavından spora, psikoteknikten simülasyon eğitimine kadar zor bir sınav sürecinden geçiliyor. Yeterli bulunan personel, sınavları geçtikten sonra eğitimlere başlamaktadır. Yaklaşık bir senelik eğitim sürecimiz var."

Genel havacılık eğitiminden, hava aracı intibak eğitimine kadar her hava aracı için ayrı bir intibak eğitimi yaptıklarını anlatan Pilot Komiser Caner, bu aşamayı da başarıyla tamamlayan İHA pilotunun görevini yapmaya başladığını ifade etti.

Caner, "Genel havacılık eğitimi, aslında bize altyapıyı oluşturmaktadır. Her hava aracı, içinde farklı özelliklere sahip olduğundan ayrı eğitim alma zorunluluğu var. Hava araçlarımız mikro sınıftan taktik ve strateji sınıfına kadar çeşitli özelliklere sahip. Her sınıf için eğitim süresi, eğitim zorluğu farklı olmakla beraber her biri için ayrı eğitim almaktayız." dedi.

"5 yılda İHA'larla 300'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi"

Eğitimin ardından operasyonel birimlerden gelen görev talepleri doğrultusunda İHA'ları kullandıklarını belirten Caner, Türkiye'nin herhangi bir noktasından devraldıkları uçağı operasyon bölgesinde yönlendirme ve yönetme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Caner, şöyle devam etti:

"Eğer ki izlediğimiz unsur terörist değilse ve başka bir koordinat verirlerse biz o koordinatlara yönelip orada arama tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz. Eğer teröristse, operasyon yapılacaksa biz gerekli birimlere görüntü aktarmaya devam ediyoruz. Talimat gelirse yerde bulunan SİHA'larımız havalanıp en kısa süre içerisinde görev bölgesine gelip bu bölgeye ateş edebiliyor.

Görevimizi yapmış olmanın huzuru ile evimize gönül rahatlığıyla gidiyoruz. Devletimize hizmet etmenin vermiş olduğu gururla görevimize devam ediyoruz."

Emniyet envanterindeki İHA ve SİHA'larla 5 yılda birçok başarılı operasyona imza attıklarını belirten Caner, Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde yer alan İHA'larla tespit ettikleri 300'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadıklarını ve tonlarca narkotik maddesinin yakalanmasını sağladıklarını kaydetti.

İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı
İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı
İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı
İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Havacılık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsansız Hava Araçları polisin operasyonel gücünü artırdı - Son Dakika


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