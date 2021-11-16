İnsansız hava araçları üreten öğrenciler bu atölyelerde yetişecek - Son Dakika

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edilen Karaman Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yürüttüğü "Otonom İnsansız Hava Araçları Üretimi/Bakımı İçin Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, MEVKA Proje Uzmanı Mehmet Ali Çınar, iş insanları ile okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Düzenlenen tanıtım programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, mesleki eğitimin ve meslek liselerinin ülke için önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Bakanlığımızın mesleki eğitim ve meslek liselerini canlandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Çalışkan, "İl olarak bizler de bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde mesleki eğitime geçiş yapan öğrenci sayımızda ciddi bir artış mevcut. Hakeza meslek liselerini canlandırmak adına Bakanlığımızda ve ilimizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Akademik anlamda Karaman'ın başarılı iller arasında yer aldığını ifade eden Çalışkan şöyle devam etti:

"Akademik başarının yanında meslek liselerinin salgın sürecinde solunum cihazından maske ve siperlik yapımına kadar farklı alanlarda ortaya koyduğu çalışmalarıyla önemi bir kez daha ortaya çıktı. Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimiz üniversitede mühendislik alanlarını seçerek yetenekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Meslek liselerimizin daha cazip hale gelmesi noktasında MEVKA'nın sağlamış olduğu destek bizim için önemli. Bu imkanlar sayesinde Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize savunma elektronik sistemleri, yazılım geliştirme, ağ ve siber güvenlik bölümlerini açtık. Açmış olduğumuz bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ilerleyen süreçte ülkemizin savunma katkısının olacağına eminim. Öğrenicilerimizin hayallerini gerçekleştireceği imkanlarını sağlayan bu projede emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum."